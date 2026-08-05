رئيس جامعة بنها يتفقد مشروعات التطوير والإنشاءات الجديدة بمجمع الكليات بكفر سعد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بمجمع كليات كفر سعد، لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات الإنشائية والخدمية الجاري تنفيذها.

وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة مروة راغب، عميدة كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات، عميد كلية التربية، وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.



واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال صيانة وتطوير سور الجامعة والبوابات المطلة على الرياح التوفيقي، للاطمئنان على سير الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.

كما تابع تنفيذ مشروع إنشاء جراج جديد للسيارات، والذي يضم مبنىً إداريًا ومغسلة ومخازن لخدمة المركبات، بما يسهم في تحسين الخدمات داخل المجمع الجامعي.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي معدلات الإنجاز بمشروع مبنى المدرجات الجديد، واطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات النهائية بمسجد كلية التربية، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع العام "اللاند سكيب" وإنشاء السلم الجانبي للمبنى الإداري بالكلية، والذي روعي في تصميمه توفير سهولة الحركة لذوي الهمم بما يتوافق مع معايير الإتاحة.



وشملت الجولة أيضا متابعة أعمال إنشاء ورش كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، بالإضافة إلى الوقوف على مراحل تنفيذ مشروع مبنى العيادات الخارجية الجديد بمجمع كفر سعد، والذي يأتي ضمن خطة الجامعة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا باستكمال مشروعاتها الإنشائية والتطويرية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم العملية التعليمية والبحثية، وتوفير بيئة جامعية حديثة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف الوقوف على نسب التنفيذ والتغلب على أي معوقات قد تواجه العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة.



وفي ختام الجولة، وجه رئيس الجامعة بسرعة استكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع التنفيذ، لضمان خروج المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.