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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استمرار معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة استعدادا للموسم الجديد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تتواصل اليوم السبت فعاليات معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة، الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج إعداد الحكام للموسم الكروي 2026-2027.

42 حكمًا في معسكر الإعداد

وانطلقت فعاليات المعسكر عصر الخميس، بمشاركة 42 حكم ساحة وحكمًا مساعدًا من المرشحين لإدارة مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة لجنة الحكام لرفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويشهد المعسكر تنفيذ برنامج متكامل يجمع بين الجوانب الفنية والبدنية، بهدف تجهيز الحكام بالشكل الأمثل للموسم المقبل، في ظل أهمية المرحلة الحالية في تحديد مدى استعدادهم لإدارة المباريات بمختلف درجات صعوبتها.

محاضرات نظرية وتدريبات عملية

ويخضع الحكام المشاركون لبرنامج فني وبدني مكثف، يتضمن محاضرات نظرية تستعرض أحدث التعديلات والتفسيرات الخاصة بقانون كرة القدم، إلى جانب تدريبات عملية داخل الملعب.

وتستهدف لجنة الحكام من خلال البرنامج توحيد المفاهيم التحكيمية بين الحكام، ورفع مستوى التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تشهدها المباريات، فضلًا عن تعزيز القدرات البدنية بما يتناسب مع متطلبات إدارة مباريات الدوري الممتاز.

استعدادات للموسم الجديد

ويأتي معسكر الفوج الثاني ضمن برنامج الإعداد الذي وضعته لجنة الحكام الرئيسية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، في إطار العمل على توفير أفضل العناصر التحكيمية القادرة على إدارة مباريات الدوري الممتاز بكفاءة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المعسكر خلال الأيام المقبلة، وسط تركيز من اللجنة على الجوانب الفنية والبدنية، قبل حسم قائمة الحكام الأكثر جاهزية للموسم الجديد.

حكام النخبة لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبد الفتاح الحكام

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