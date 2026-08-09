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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تطلق Moto Pad 70 ببطارية ضخمة وقلم مجاني في العلبة وآبل قد ترفع أسعار iPhone 17 اعتبارا من الأسبوع المقبل

أحدث أخبار
أحدث أخبار
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

موتورولا تقلب الموازين.. تسريب مواصفات Moto G Max ببطارية تكفي 3 أيام متواصلة 

اقترب الموعد الرسمي للكشف عن أحدث إصدارات شركة موتورولا (Motorola) ضمن سلسلتها الشهيرة "Moto G"، حيث رُصد هاتف Moto G Max و أعطت التسريبات نظرة تفصيلية شاملة حول التصميم والمواصفات قبل الإطلاق الرسمي.

ووفقًا للمعلومات المدرجة على المنصة، من المقرر طرح الهاتف رسميًا في أغسطس الجاري

تحدي جديد لـ أيباد!.. موتورولا تطلق Moto Pad 70 ببطارية ضخمة وقلم مجاني في العلبة

أعلنت شركة موتورولا (Motorola) رسمياً عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد "Moto Pad 70" العامل بنظام أندرويد ، وموجّهةً إياه كخيار مثالي لتعزيز الإنتاجية اليومية وتلبية احتياجات الترفيه واستهلاك الوسائط ويأتي الهاتف مع ميزة تنافسية تتمثل في إرفاق قلمها الذكي داخل علبة الشراء.

تسريبات: آبل قد ترفع أسعار iPhone 17 اعتبارا من الأسبوع المقبل

من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع شركة آبل Apple، أسعار هواتف آيفون مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro الشهر المقبل، إلا أن تسريبا جديدا يشير إلى احتمال حدوث زيادة في الأسعار قبل ذلك، وربما اعتبارا من الأسبوع المقبل.

سامسونج ترفع الدعم عن 19 جهازاً بعد تحديث One UI 9.0.. هل هاتفك بينها؟

تم إطلاق تحديث One UI 9.0، المبنية على نظام Android 17، على أحدث، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى الأجهزة الأقدم. هناك قائمة طويلة من الأجهزة التي ستتلقى هذا التحديث الرئيسي لنظام Android، ولكن بالنسبة لـ 19 جهازًا منها، ستكون هذه هي نهاية التحديثات.

تُعتبر سامسونج الأفضل في مجالها من حيث توفير دورات تحديث طويلة، ولكن حتى هذا الأمر لا بد أن ينتهي عند نقطة معينة. قريبًا، سيتوقف أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة جالاكسي، بما في ذلك العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية المتطورة، عن تلقي تحديثات نظام التشغيل بعد الترقية إلى أندرويد 17

أحدث أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير هواتف آيفون نظام Android 17 أندرويد 17

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