قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس أغسطس يشتد.. حرارة تتجاوز 41 درجة وموجة حارة جديدة تطرق الأبواب

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

 

مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة التي تميز شهر أغسطس، تتجه درجات الحرارة في مصر إلى مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة ونشاط للرياح قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في بعض المناطق. وبينما تسجل القاهرة درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية، يرتفع الإحساس الفعلي بالحرارة إلى نحو 39 درجة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط.

ولا تتوقف مؤشرات الطقس الحار عند حدود اليوم، إذ تشير التوقعات إلى موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء المقبل، قد تتجاوز خلالها درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، لتعيد إلى الواجهة تحذيرات الأرصاد بشأن التعامل مع ارتفاع الحرارة والرطوبة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.
 

 

ارتفاعات وطقس شديد الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 9 أغسطس 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر 

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 38

مطروح 31

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 46

الدوحة 41

القدس 31

بيروت 31

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 34

موسكو 23

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن نسب الرطوبة تتجاوز 95% وقد تصل إلى 100% على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تصل إلى نحو 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

الأرصاد: الإحساس بالحرارة يصل إلى 39 درجة في القاهرة

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بينما يرتفع الإحساس بها إلى نحو 38 و39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس يكون شديد الحرارة ورطبًا على أغلب المناطق الداخلية، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، التي تتميز بدرجات حرارة أقل رغم ارتفاع نسب الرطوبة.

نشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب المحافظات، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة وتحسين الأجواء ليلًا في الأماكن المكشوفة.

وحذرت من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وبعض محافظات جنوب البلاد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

وحذرت من ارتفاع أمواج البحر المتوسط، التي قد تصل إلى نحو 2.25 متر، خاصة على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مطالبة المصطافين باختيار الشواطئ الآمنة والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ والجهات المختصة.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

وكشفت منار غانم عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى قد تتجاوز 41 درجة مئوية خلال فترات النهار من الثلاثاء وحتى الخميس أو الجمعة، قبل أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل والمياه، مع الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق.

وتستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل اتباع الإرشادات الوقائية أمرًا مهمًا للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأجواء الصيفية الرطوبة الأتربة البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد