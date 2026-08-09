مبادرة «يوم في قريتنا» تصل إلى قرية دروة بأشمون

شهدت قرية دروة التابعة لمركز اشمون فعاليات مبادرة تكثيف أعمال تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بالقرية، ورفع التراكمات والمخلفات ونواتج التطهير والهدم من جانبي الترع والمصارف، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، والتعامل مع الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطرق.

كما تم الدفع بـ9 معدات متنوعة للمشاركة في تنفيذ أعمال المبادرة، شملت لوادر وسيارات لرفع ونقل القمامة بمختلف الحمولات وأبراج إنارة وغيرها من المعدات، بما ساهم في سرعة تنفيذ الأعمال والتعامل الفوري مع المظاهر السلبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار أعمال مبادرة يوم في قريتنا بمختلف قرى المحافظة وفق خطة محددة، و المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق المستهدف منها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع احتياجات القرى ومشكلاتها.