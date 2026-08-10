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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق بيانات شركة شحن Valve يكشف معلومات عملاء Steam في أوروبا

شحن Valve
شحن Valve
احمد الشريف

أعلنت شركة Valve عن تعرض بيانات شخصية لعملائها في أوروبا للاختراق، وذلك بعد أن استهدف هجوم سيبراني شركة الشحن التابعة لها CEVA Logistics، مما أدى إلى كشف أسماء وعناوين وأرقام هواتف وبريد إلكتروني للعملاء الذين طلبوا أجهزة Steam، وفقًا لما ذكرته مجلة "ذا فيرج" .

تفاصيل الاختراق والفترة المتأثرة

أوضحت المجلة أن شركة الشحن CEVA Logistics تعرضت لاختراق بيانات بين 29 يوليو و1 أغسطس، أي بعد أسابيع من بدء Valve في تلقي الطلبات المسبقة لأجهزتها الجديدة Steam Machine وSteam Controller . 

وأفادت Valve بأن بيانات العملاء الأوروبيين "من المحتمل أن تكون قد تعرضت للاختراق" كجزء من هذا الحادث، حيث تحتفظ CEVA بـ"معلومات متعلقة بالتوصيل" لمدة تصل إلى 90 يومًا بعد الطلبات .

طبيعة البيانات المسربة والحسابات المتأثرة

ذكر التقرير أن البيانات المسربة تشمل أسماء العملاء وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني . 

وأكدت Valve أن البيانات الإضافية المرتبطة بحسابات Steam أو المشتريات لم تتأثر، مشيرة إلى أن CEVA "ليس لديها حق الوصول إلى معلومات الدفع الخاصة بك، أو كلمات المرور، أو رموز Steam Guard، أو أي معلومات أخرى"، مما يحد من نطاق الضرر المحتمل .

تحذيرات Valve من رسائل احتيالية

نقلت المجلة عن Valve تحذيرها للعملاء من توقع "رسائل مزيفة" عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، قد تدعي أنها من Steam أو Valve أو شركة توصيل . 

وأكدت الشركة أن المحتالين قد "يستشهدون بعنوانك لإثبات أنهم حقيقيون"، وقد يطلبون تأكيد التوصيل أو دفع رسوم جمركية أو إعادة توصيل صغيرة، أو تسجيل الدخول في مكان ما للتحقق من الطلب، ونصحت العملاء بـ"اعتبار كل هذه الرسائل مزيفة" .  

شحن Valve Valve Steam سيبراني هجوم سيبراني

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