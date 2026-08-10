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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض جديد من الأهلي لخطف موهبة المحلة.. تعرف على التفاصيل

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب إدارة القلعة الحمراء لحسم صفقة محمود صلاح، لاعب وسط فريق غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق بأحد العناصر المميزة.

تفاصيل عرض الأهلي لضم محمود صلاح 

وقال المصدر إن الأهلي تقدم بعرض جديد إلى إدارة غزل المحلة للحصول على خدمات محمود صلاح، يتضمن دفع 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كمميزات وحوافز، إلى جانب وضع نسبة 20% لإعادة البيع ضمن بنود الصفقة.

وأوضح المصدر أن العرض الجديد يأتي في إطار محاولات الأهلي للتوصل إلى اتفاق مع إدارة غزل المحلة بشأن المقابل المالي المطلوب للاستغناء عن اللاعب، خاصة في ظل تمسك النادي المحلاوي بالحصول على 60 مليون جنيه من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن الأهلي يسعى للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الطرفين، سواء من خلال تعديل المقابل المالي أو الاتفاق على بنود إضافية مرتبطة بالصفقة، خاصة أن نسبة إعادة البيع تمثل أحد العناصر التي يمكن أن تدخل ضمن المفاوضات بين الناديين.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تواصل مفاوضاتها مع غزل المحلة خلال الفترة الحالية، انتظارًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة وشروط انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يكثف محاولاته لانهاء صفقة محمود صلاح

وتأتي تحركات الأهلي لضم محمود صلاح في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، والعمل على توفير العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات بين الأهلي وغزل المحلة، خاصة مع وجود فارق بين العرض الأحمر الحالي والمقابل المالي الذي يتمسك به النادي المحلاوي لحسم انتقال اللاعب في الموسم الجديد.

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