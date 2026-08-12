قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخرها «الدواويس» .. 3 حوادث هزّت مصر وكشفت مأساة «عمّال اليومية» على الطرق
خسائر أمريكية فادحة.. واشنطن تخسر 200 مليون دولار خلال 24 ساعة لصد 50 صاورخًا إيرانيًا
حدادًا على أرواح الضحايا .. تأجيل مهرجان المانجو بالإسماعيلية بسبب حادث الدواويس
دعاء لـ شهداء حادث الدواويس بالإسماعيلية.. كلمات مؤثرة للمتوفى بالرحمة والمغفرة
مصمّم على الرحيل .. «الغندور» يكشف تطورات بشأن خوان بيزيرا
رسميًا .. أليكسيس سانشيز يبدأ تحديًا جديدًا في الدوري الأمريكي مع مونتريال
بطلة إعلان انتقال محمد صلاح تكشف كواليس لقائهما: «شعرت وكأنه تربّى على يديّ»
كواليس جلسة إدارة الزمالك لإقناع عبدالله السعيد بالعدول عن فسخ عقده
مأساة الزلزال المُدمّر .. أكثر من 250 قتيلًا في كولومبيا واستمرار البحث عن ناجين
بيونج يانج تتحدّى واشنطن وسول.. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بإطلاق مقذوف مجهول
محافظا الإسماعيلية والشرقية يتابعان ميدانيًا تسليم جثامين ضحايا حادث طريق الدواويس لذويهم
تطاولوا على سكان بعض المحافظات.. القبض على صانعي محتوى بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث مذبحة كرداسة».. الأحد

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس 2026، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة متهم مذبحة كرداسة إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

الذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

آيفون 18

تكاليف آيفون 18 ترتفع 38% وتضع آبل أمام خيار صعب بين الأسعار والهوامش

Bluesky

بلو سكاي تطلق ميزة إخفاء إعادة النشر من مستخدمين مزعجين وترقيم المحادثات الطويلة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

بالصور

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026

موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026

نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح | شاهد

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش
طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش
طريقة عمل دجاج الفشار المقرمش

طلاب علمي.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد