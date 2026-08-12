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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لهذا السبب.. آرني سلوت يرفض تدريب منتخب بلاده

ارني سلوت
ارني سلوت
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

رفض الهولندي آرني سلوت، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، تولي مهمة تدريب منتخب هولندا في الوقت الحالي، مفضلًا مواصلة مسيرته مع الأندية، رغم ارتباط اسمه بقوة بتدريب منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

وأكد سلوت ، فى تصريحات تلفزيونية ، أن تدريب المنتخب الهولندي يمثل حلمًا بالنسبة له، لكنه يرى أن التوقيت الحالي لا يناسبه، بسبب رغبته في العمل بشكل يومي مع اللاعبين داخل الملعب، وهو الأمر الذي لا يتوافر مع المنتخبات.

وقال سلوت: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أُفضل التواجد في الملعب مع لاعبيّ يوميًا، وهو أمر غير ممكن مع المنتخب».

وأضاف: «سيكون شرفًا كبيرًا لي تدريب بلادي يومًا ما، لكن هذا ليس الوقت المناسب بالنسبة لي».

وكان سلوت من أبرز المرشحين لتولي قيادة منتخب هولندا، قبل أن يحسم موقفه برفض المهمة، مؤكدًا رغبته في العودة إلى العمل مع أحد الأندية الأوروبية.

ويأتي قرار المدرب الهولندي في ظل بحث الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن خليفة لرونالد كومان، الذي رحل عن منصبه عقب خروج منتخب هولندا من كأس العالم 2026.

ويبدو أن سلوت يفضل في المرحلة المقبلة خوض تجربة جديدة على مستوى الأندية، بعدما سبق له قيادة فينورد قبل تولي تدريب ليفربول، حيث حقق نجاحات بارزة خلال مسيرته التدريبية.

الهولندي آرني سلوت تدريب منتخب هولندا سلوت ليفربول منتخب هولندا لرونالد كومان الاتحاد الهولندي لكرة القدم

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