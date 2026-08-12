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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء سبيل الشاب المخطوف ووالده مع استمرار حبس المتهمين 15 يوما

المتهمين والشاب
المتهمين والشاب

​أفاد محامي الشاب توفيق ابن محافظة المنوفية الذي أثار الجدل مؤخرًا بادعاء اختطافه بأن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيله وسبيل والده، مع تجديد حبس المتهمين في الواقعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

​تأتي هذه القرارات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة فور تداول مقاطع فيديو وبث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها الشاب وهو يستغيث، مقتادًا داخل سيارة نقل.

 وادعى الشاب حينها اختطافه من المنوفية ونقله إلى منطقة شبرا الخيمة على يد شقيقين، مشيرًا إلى أنه تمكن من مشاركة موقعه الجغرافي مع زوجة شقيقه لإنقاذه.

و​سارعت الأجهزة الأمنية بفحص مقاطع الفيديو وتتبع خط سير السيارة وملابسات الحادث، حتى تمكنت من ضبط كافة أطراف الواقعة.

تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، والاستماع لأقوال كافة الأطراف وفحص الملابسات لكشف الحقيقة كاملة، بالتزامن مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

المنوفية محافظة المنوفية اختطاف تجديد اخلاء سبيل

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