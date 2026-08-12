تحرير 462 محضرًا تموينيا بدمياط خلال يوليو الماضي

تواصل مديرية التموين بدمياط برئاسة المهندسة هند مساعد، جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات الرقابية خلال الفترة من 1/7/2026 حتي 31/7/2026 أسفرت تلك الحملات عن تحرير 462 محضرًا تموينيًا .

فيما أوضحت مديرة مديرية التموين أن الحملات التي استهدفت المخابز أسفرت عن تحرير 191 محضرًا، جاءت علي النحو التالي، مخالفات نقص وزن في الرغيف، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين و المخابز، عدم توافر شهادات ، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم وجود سجل زيارات، وسوء النظافة، ومخالفات المواصفات، والتصرف في الدقيق، بالإضافة إلي مخالفات التوقف، و تجميع الدقيق، و غيرها من المخالفات التي استوجبت رصدها.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 271 محضر لمخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والعمل بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، والغش التجاري، وعرض لحوم مكشوفة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، ، إلى جانب مخالفات خاصة بالبدالين التموينيين، والمواد البترولية، وأكياس التعبئة ( أكياس سوداء )، وعدم الإعلان عن المخازن ومخابز سياحية، و سلع مجهولة المصدر.

و فيما يتعلق بـ المطاحن، تم سحب ٤٥ عينة شملت 27 عينة دقيق استخراج 87,5% فضلاً ١٨ عينة قمح، وذلك لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكدت مديرة المديرية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز ومستودعات الغاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وحرصًا على تطبيق الضوابط والمعايير، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.