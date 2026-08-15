أخبار أسوان | ضبط أكياس سكر ناقص الوزن في نصر النوبة.. استكمال فعاليات شارع الفن بميدان المحطة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 14/8/2026 أحداث متنوعة.

فقد أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالوحدات المحلية بأهمية تكثيف أعمال مراجعة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بمختلف الشوارع والميادين والطرق، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الإنارة والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات المترددة عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



محافظ أسوان يوجه بمراجعة أعمال الإنارة بالشوارع والميادين

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التموين لتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب فى السلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين .



تموين أسوان يضبط أكياس سكر ناقص الوزن في نصر النوبة

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وما تسهم به هذه الجهود فى تحقيق الانضباط المروري وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لدعم جهود حفظ الأمن وتطبيق القانون، وتعزيز الانضباط المرورى بالشوارع والميادين، والتعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات المرورية.

محافظ أسوان: ننسق مع الأجهزة الأمنية لدعم جهود حفظ الأمن وتطبيق القانون

جهود متنوعة

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمستوى المتميز والراقى الذى ظهرت به فرقة أسوان للفنون الشعبية خلال مشاركتها فى فعاليات شاطئ الفن التى أقيمت بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح .



محافظ أسوان يشيد بالمستوى المتميز لفرقة الفنون الشعبية في شاطئ الفن

تواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة أنشطتها المتنوعة ، والتى تشهد إقبالاً وتفاعلاً من أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال الفعاليات المتنوعة التى يتم تنظيمها ضمن المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة" ، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكباً مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى .

لتعزيز الإبداع واكتشاف المواهب.. استكمال فعاليات مبادرة شارع الفن بميدان المحطة في أسوان