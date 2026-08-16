وعاء يحمي قلب المفاعل.. خبير يكشف أهمية تركيب المستوى الخامس بمحطة الضبعة النووية

قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس المحطات النووية سابقًا، إن وعاء الاحتواء يعد من أهم مكونات المفاعل النووي، حيث توجد بداخله المكونات النووية الأساسية، وعلى رأسها المفاعل والوقود النووي ومولدات البخار.

وأضاف "عبد النبي"، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الوعاء مصمم لحماية المكونات النووية من المؤثرات الخارجية، مثل الزلازل أو الفيضانات أو سقوط جسم خارجي، كما يساهم في منع خروج المواد المشعة إلى البيئة في حال وقوع حادث داخل المحطة.

تصنيع أجزاء الوعاء داخل موقع الضبعة

ولفت إلى أن الوعاء عبارة عن أسطوانة ضخمة يتم تنفيذها على مراحل متتالية، موضحًا أن المستوى الذي يجري تركيبه يتكون من 12 شريحة، يصل ارتفاعها إلى نحو 7.5 متر، ويبلغ وزنها الإجمالي قرابة 45 طنًا، ويتم رفعها وتركيبها باستخدام أوناش ضخمة.

وأكد أن هذه المراحل تتطلب دقة هندسية كبيرة، باعتبارها من المراحل المهمة في إنشاء مبنى المفاعل.

القبة الحديدية تستكمل الوعاء

وأوضح الخبير النووي أن أعمال تركيب الجسم الأسطواني ستتبعها مرحلة تركيب القبة الحديدية التي تغلق الوعاء من الأعلى، ليصل ارتفاعه إلى نحو 65 مترًا.

وأشار إلى أن تركيب القبة سيتم بعد إدخال باقي المكونات الرئيسية للمفاعل، ومن بينها مولدات البخار الأربعة والمكونات المرتبطة بمنظومة الأمان النووي.

تنفيذ وحدات المحطة بالتتابع

وكشف عبد النبي أن أعمال التنفيذ تسير وفق خطة متتابعة، بحيث يتم استكمال مراحل محددة في الوحدة الأولى، ثم تنتقل العمالة إلى الوحدة الثانية لتنفيذ المراحل نفسها، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الموارد البشرية داخل موقع المشروع.

الضبعة تدعم تأمين احتياجات مصر من الطاقة

وأكد نائب رئيس المحطات النووية سابقًا أن أهمية مشروع الضبعة لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، وإنما تمتد إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات مصر المستقبلية.

وأوضح أن الاعتماد على الطاقة النووية يساعد في الحفاظ على الغاز الطبيعي لاستخدامه في الصناعات والاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن المحطات النووية يمكن أن توفر نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن المحطات النووية تتميز بقدرتها على العمل لنحو 92% من ساعات العام، ما يجعلها مصدرًا مستقرًا لإنتاج الكهرباء، إلى جانب كونها من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

وشدد عبد النبي على أن أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للمشروع يتمثل في نقل وتوطين التكنولوجيا النووية داخل مصر، بما يساهم في تطوير قدرات المصانع المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.