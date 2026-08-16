قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان
سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك
انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات
على أرض مصر.. تفاصيل جهود القاهرة لحل معضلة انسحاب الاحتلال ونزع سلاح حماس
الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح الجمل يكشف تفاصيل رحلته من أويش الحجر إلى العالمية

صلاح الجمل
صلاح الجمل
شيماء جمال

كشف القارئ الطبيب صلاح الجمل تفاصيل رحلته من قرية «أويش الحجر» بمحافظة الدقهلية إلى العالمية، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة كان نقطة الانطلاق الأساسية في مسيرته، وأن البركة التي صاحبت رحلته ساعدته على الجمع بين دراسة الطب وخدمة كتاب الله.

وقال صلاح الجمل، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، إنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في العاشرة من عمره بقريته «أويش الحجر»، قبل أن يحقق في الحادية عشرة من عمره المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن محطة التحول الكبرى في حياته جاءت عام 1995، عندما سافر إلى جنوب إفريقيا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وهناك وجد نفسه أمام مسابقة دولية للقرآن الكريم لم يكن مخططًا لها مسبقًا، فشارك فيها وحقق المركز الأول على مستوى العالم.

وأكد أن تلك الصدفة التي وصفها بالمباركة فتحت أمامه أبوابًا جديدة، حيث تكررت رحلاته لإحياء ليالي رمضان في الخارج، كما ارتبط اسمه بالبث المباشر لإذاعة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتكريمه بعد عودته، وفتحت له أبواب الإذاعة المصرية، حيث خضع لاختبارات الإذاعة واجتازها من المرة الأولى، قبل أن تمنحه اللجنة فترة للتدريب على الأداء النغمي واللفظي والتحكم في الانتقالات الصوتية، لتنطلق بعد ذلك مسيرته الإذاعية في خدمة كتاب الله.
 

صلاح الجمل القرآن الدقهلية أويش الحجر كتاب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد