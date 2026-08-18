هل يجوز صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة؟.. يسرى عزام يجيب

أكد الشيخ يسري عزام، من علماء وزارة الأوقاف، أن صلاة «سنة الظهر القبلية» والمكونة من 4 ركعات تجوز بكلتا الصفتين؛ سواءً صُليت أربع ركعات متصلة بتشهدين، أم أُديت ركعتين ثم التسليم وركعتين ثم التسليم، مشيرًا إلى أن كلا الأمرين وارد وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح «عزام»، خلال برنامجه «الحياة أخلاق»، المذاع على قناة «المحور»، أن السنن الرواتب والنوافل المؤكدة التي رغّب النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ عليها تبلغ 12 ركعة في اليوم والليلة، وجاء في فضلها القول الشريف: «من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة»، وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

وأوضح الشيخ يسري عزام أن الأفضل والأحب في النوافل والسنن هو الأخذ بأصل الهدي النبوي في صلاة الليل والنهار، وهو أدائها «مثنى مثنى» أي ركعتين ركعتين؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتنفل بهذه الكيفية.