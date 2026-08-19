الأمم المتحدة: نصف ضحايا العاملين بالمجال الإنساني في العالم كانوا بغزة

قالت الأمم المتحدة إن قطاع غزة ظلّ البيئة الأكثر فتكًا للعاملين في المجال الإنساني خلال عام 2025، للعام الثالث على التوالي، بعدما استشهد 186 من عمال الإغاثة أثناء أداء مهامهم.

ووفقًا للأرقام التي أوردها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 68% من وفيات العاملين في المجال الإنساني في غزة خلال 2025 نجمت عن القصف الجوي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تزايد المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني حول العالم، بالتزامن مع استمرار النزاعات المسلحة وتراجع التمويل الإنساني والقيود المفروضة على وصول المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تهديدات متزايدة أثناء محاولتهم الوصول إلى السكان المحتاجين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

و أشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 350 عامل إغاثة خلال عام 2025، ليكون العام ثاني أكثر الأعوام دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني على الإطلاق.