جامعة بنها تنظم حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة بشبرا

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صلاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد نجيب، نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة.

وهنأت الدكتورة جيهان عبد الهادي الخريجين بمناسبة نجاحهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدة حرص كلية الهندسة بشبرا على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات والمهارات اللازمة لحل المشكلات، بما يؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية، مع امتلاك القدرة على الابتكار وريادة الأعمال.



وأكد الدكتور محمد سعيد حرص الكلية على تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة، بما يحقق أهداف التعليم الجامعي المتميز، من خلال تطوير الخطط الدراسية لبرامج الكلية، واعتماد وتطوير المعامل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تقديم الاستشارات الهندسية للمجتمع، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم المشروعات القومية.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الخريجين وتوزيع دروع التخرج عليهم، وسط أجواء احتفالية احتفاء بإنجازهم وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية.