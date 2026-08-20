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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تفتح آفاقا جديدة لطلابها نحو الصناعة وسوق العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بنها ، زيارة ميدانية لعدد من طلاب وطالبات الجامعة إلى مجموعة من المصانع والمنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وشركة مدينة التكنولوجيا وريادة الأعمال، ضمن مبادرة «تدريب من أجل التوظيف».


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تعمل على توسيع جسور التعاون مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب التعرف على بيئة العمل الحقيقية ومتطلبات الوظائف والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.
وأشار " الجيزاوي " إلى حرص جامعة بنها على ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل ، مضيفا أن هذه الزيارات تمثل جانبًا مهمًا من جهود الجامعة لإعداد خريج يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وقادر على المنافسة في سوق العمل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة صحر عبد الرحمن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أن الزيارات الميدانية تمنح الطلاب فرصة مهمة لاكتشاف اهتماماتهم المهنية والتعرف بصورة مباشرة على طبيعة الوظائف ومتطلباتها، مؤكدة حرص المركز على توفير تجارب عملية تساعد الطلاب على الانتقال إلى سوق العمل بوعي وثقة.
وشملت الزيارة جولات داخل عدد من المنشآت الصناعية، تعرف خلالها الطلاب على مراحل الإنتاج، والتقنيات الحديثة المستخدمة، ومجالات العمل المختلفة، إلى جانب المهارات التي يتطلبها سوق العمل الصناعي.
وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالتجربة، مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة للتعرف عن قرب على التطور الذي تشهده الصناعة المصرية، واكتساب رؤية أكثر وضوحًا حول مستقبلهم المهني ومتطلبات سوق العمل.

القليوبية محافظة القليوبية المركز الجامعي للتطوير المهني جامعة بنها جمعية المستثمرين

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