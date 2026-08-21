قنا..رفع 102طن مخلفات في حملات للنظافة والتطهير بـ قوص وفرشوط

​وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال تطهير المجاري المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي.

​وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، جهودها المكثفة لتحسين مستوى النظافة بقرية جراجوس، من خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية للقرية بقيادة سعيد توفيق، رئيس القرية، استهدفت رفع المخلفات وأنقاض المباني من حواف الطرق والترع، وتطهير عدد من النقاط الساخنة.

وتمكنت الوحدة المحلية، من رفع نحو 52 طناً من التراكمات، بواقع 12 طناً من مدخل نجع الشواهين البحري، و40 طناً من محيط وحدة التضامن الاجتماعي بجراجوس، باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة إيجابية من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، مع نقل جميع المخلفات إلى المدفن الصحي المعتمد بصحراء العليقات خارج الكتلة السكنية.

​وفي مركز فرشوط، واصلت الوحدة المحلية تحت إشراف ممدوح عباس، رئيس المركز، جهودها لرفع كفاءة المجاري المائية وتحسين البيئة، بالتعاون والتنسيق مع هندسة الري، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير لمسافة كيلومتر من ترعة الرنان بالجانبين الأيمن والأيسر عند مدخل منطقة أولاد علي.





وأسفرت الأعمال عن رفع ونقل ما يقرب من 50 طناً من المخلفات والتراكمات الناتجة عن أعمال التطهير باستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يسهم في تحسين حركة المياه، والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري، مع استمرار المتابعة الدورية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تراكمات.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري بمختلف المراكز والقرى، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ورفع التراكمات والمخلفات وتطهير المجاري المائية، مع التأكيد على استمرار أعمال المتابعة والمرور الدوري لمنع عودة التراكمات، ورصد أي مخالفات وإلقاء لمخلفات البناء على جوانب الطرق والترع، واتخاذ الإجراءات القانونية.