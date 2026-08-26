وكيل صحة بني سويف: محاسبة المقصرين وخصم حافز الإشراف بإهناسيا

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة ميدانية بالوحدة الصحية بقرية معصرة نعسان التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر القوى البشرية والمستلزمات اللازمة لضمان كفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة مختلف أقسام الوحدة، وراجع سجلات الحضور والانصراف، ومعدلات تقديم الخدمات الطبية، ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمترددين.

وشدد الدكتور هاني جميعة على الالتزام الكامل بمواعيد العمل، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي تقصير من شأنه التأثير على حصول المواطنين على حقوقهم في الرعاية الصحية، وموجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب غير المبرر أو التقصير في أداء المهام، وفقًا للقواعد المنظمة.

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة الصحية بإهناسيا بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الإشرافية على الوحدة والمنشآت الصحية التابعة للإدارة، وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال الملاحظات التي يتم رصدها، مع متابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتأكد من تلافي أسباب القصور وعدم تكرارها.

وفي إطار تفعيل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمتابعة، وجه الدكتور هاني جميعة بخصم حافز الإشراف من رئيس قسم الصيدلة بالإدارة الصحية بإهناسيا، نظراً لضعف الإشراف والمتابعة، مع التأكيد على ضرورة قيام القيادات الإشرافية بدورها في المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أوجه القصور والتعامل معها بصورة فورية.

كما وجه بمراجعة توزيع القوى البشرية داخل الوحدة، وإعادة توزيع العاملين وفقًا للاحتياجات الفعلية ومعدلات التردد على الخدمات المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر المتاحة، ودعم الخدمات التي تشهد احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين، وتقديم الخدمة الصحية في إطار من الانضباط والالتزام والاحترام، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لاحتياجات الوحدة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان ومحافظة بني سويف، وفي إطار حرص مديرية الصحة على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الخدمة الطبية بصورة لائقة وفعالة إلى أهالي القرى والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة.