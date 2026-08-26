قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري
أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف: محاسبة المقصرين وخصم حافز الإشراف بإهناسيا

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة ميدانية  بالوحدة الصحية بقرية معصرة نعسان التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر القوى البشرية والمستلزمات اللازمة لضمان كفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة مختلف أقسام الوحدة، وراجع سجلات الحضور والانصراف، ومعدلات تقديم الخدمات الطبية، ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمترددين.

وشدد الدكتور هاني جميعة على الالتزام الكامل بمواعيد العمل، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي تقصير من شأنه التأثير على حصول المواطنين على حقوقهم في الرعاية الصحية، وموجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب غير المبرر أو التقصير في أداء المهام، وفقًا للقواعد المنظمة.

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة الصحية بإهناسيا بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الإشرافية على الوحدة والمنشآت الصحية التابعة للإدارة، وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال الملاحظات التي يتم رصدها، مع متابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتأكد من تلافي أسباب القصور وعدم تكرارها.

وفي إطار تفعيل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمتابعة، وجه الدكتور هاني جميعة بخصم حافز الإشراف من رئيس قسم الصيدلة بالإدارة الصحية بإهناسيا، نظراً لضعف الإشراف والمتابعة، مع التأكيد على ضرورة قيام القيادات الإشرافية بدورها في المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أوجه القصور والتعامل معها بصورة فورية.

كما وجه بمراجعة توزيع القوى البشرية داخل الوحدة، وإعادة توزيع العاملين وفقًا للاحتياجات الفعلية ومعدلات التردد على الخدمات المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر المتاحة، ودعم الخدمات التي تشهد احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين، وتقديم الخدمة الصحية في إطار من الانضباط والالتزام والاحترام، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لاحتياجات الوحدة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان ومحافظة بني سويف، وفي إطار حرص مديرية الصحة على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الخدمة الطبية بصورة لائقة وفعالة إلى أهالي القرى والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة.

بني سويف صحة بني سويف معصرة نعسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: حب سيدنا النبي وكثرة الصلاة عليه مفتاح الفرج والقبول

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد