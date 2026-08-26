طلاب الثانوية العامة يواصلون أداء امتحانات الدور الثاني.. وتعليم بني سويف تتابع من غرفة العمليات

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.



وتابع الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات، واطمأن على سير العملية الامتحانية دون أي معوقات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ويؤدي طلاب النظام الجديد اليوم امتحاني الرياضيات البحتة لطلاب شعبة الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العامة.

فيما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب شعبة الرياضيات، والاقتصاد لطلاب الشعبة العامة.

وتواصل غرفة العمليات متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط الكامل داخل جميع اللجان.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن، والأستاذ جمال ياسين، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومسئول التطوير التكنولوجي، وممثل وزارة الداخلية.