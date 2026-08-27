هارون: أوليمبياد الشركات.. الأكبر عددا والأكثر مشاركة ونسعي لتسجيلها في موسوعة جينيس

أكد المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، أن أوليمبياد الشركات أصبحت واحدة من أكبر وأهم التجمعات الرياضية على مستوى الجمهورية، بعدما نجحت على مدار سنوات طويلة في ترسيخ مكانتها كحدث رياضي ومجتمعي يجمع العاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

وأوضح هارون أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير الأوليمبياد والارتقاء بمستوى تنظيمها، بما يتناسب مع حجم المشاركة المتزايدة، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد قاصرًا على إقامة المنافسات وحصد البطولات، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي بين المشاركين.



هارون : أوليمبياد الشركات.. الأكبر عددًا و الأكثر مشاركة ونسعي لتسجيلها في موسوعة جينيس

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أوليمبياد الشركات تتميز بقاعدة مشاركة واسعة، وهو ما يجعلها من أكبر البطولات الرياضية من حيث عدد المشاركين وتنوع الجهات والهيئات والشركات التي تحرص على الوجود في فعالياتها عامًا بعد آخر، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل ثمرة جهود مجالس إدارات الاتحاد المتعاقبة والعاملين في المنظومة الرياضية للشركات.

وكشف هارون عن توجه الاتحاد للعمل على تسجيل أوليمبياد الشركات في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات الرياضية التي تشهد مشاركة واسعة ومتنوعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف توثيق تاريخ الأوليمبياد ووضعها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الحالي، أكد رئيس الاتحاد أن المجلس حقق خلال الفترة الماضية عددًا من الإنجازات المهمة، من أبرزها إعداد لوائح مالية وإدارية جديدة للاتحاد، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتنظيم مختلف جوانب النشاط بصورة أكثر دقة ووضوحًا.

وشدد هارون على أن الاستثمار الحقيقي للاتحاد هو في العنصر البشري، باعتباره الأساس في استمرار نجاح منظومة الرياضة بالشركات، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة لا تستهدف تحقيق النتائج والميداليات فقط، وإنما تسهم في بناء شخصية العامل ورفع معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل.

وأضاف أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتكوين علاقات إيجابية بين العاملين في مختلف المؤسسات، وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والانضباط والتعاون، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أداء العاملين داخل مؤسساتهم.



وأكد رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير مسابقات أوليمبياد الشركات، وزيادة قاعدة المشاركة، وتحسين مستوى التنظيم، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للأوليمبياد التي أصبحت جزءًا مهمًا من منظومة الرياضة المصرية.

واختتم هارون بالتأكيد على أن طموح الاتحاد لا يتوقف عند النجاحات التي تحققت، وإنما يستهدف الوصول بأوليمبياد الشركات إلى آفاق أوسع، بما يليق بتاريخها وحجم المشاركين فيها، وتحويلها إلى نموذج رياضي ومؤسسي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات محليًا ودوليا.