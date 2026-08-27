قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو
التعليم تتابع إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والكثافات ومواد الهوية القومية وتحاسب المخالفين
إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028
منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس في العام الدراسي الجديد
تسجيل غياب الطلاب يوميا وتطبيق لائحة الإنضباط بالمدارس في العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد
إلزام المدارس بإستخدام الخرائط الرسمية لمصر مع إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية
بشرى للملايين.. صرف معاشات سبتمبر 2026 ورابط الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هارون: أوليمبياد الشركات.. الأكبر عددا والأكثر مشاركة ونسعي لتسجيلها في موسوعة جينيس

رئيس اتحاد الشركات
رئيس اتحاد الشركات
محمد الغزاوى

أكد المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، أن أوليمبياد الشركات أصبحت واحدة من أكبر وأهم التجمعات الرياضية على مستوى الجمهورية، بعدما نجحت على مدار سنوات طويلة في ترسيخ مكانتها كحدث رياضي ومجتمعي يجمع العاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.
وأوضح هارون أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير الأوليمبياد والارتقاء بمستوى تنظيمها، بما يتناسب مع حجم المشاركة المتزايدة، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد قاصرًا على إقامة المنافسات وحصد البطولات، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي بين المشاركين.
 

هارون : أوليمبياد الشركات.. الأكبر عددًا و الأكثر مشاركة  ونسعي لتسجيلها في موسوعة جينيس 

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أوليمبياد الشركات تتميز بقاعدة مشاركة واسعة، وهو ما يجعلها من أكبر البطولات الرياضية من حيث عدد المشاركين وتنوع الجهات والهيئات والشركات التي تحرص على الوجود في فعالياتها عامًا بعد آخر، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل ثمرة جهود مجالس إدارات الاتحاد المتعاقبة والعاملين في المنظومة الرياضية للشركات.
وكشف هارون عن توجه الاتحاد للعمل على تسجيل أوليمبياد الشركات في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات الرياضية التي تشهد مشاركة واسعة ومتنوعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف توثيق تاريخ الأوليمبياد ووضعها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.
وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الحالي، أكد رئيس الاتحاد أن المجلس حقق خلال الفترة الماضية عددًا من الإنجازات المهمة، من أبرزها إعداد لوائح مالية وإدارية جديدة للاتحاد، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتنظيم مختلف جوانب النشاط بصورة أكثر دقة ووضوحًا.
وشدد هارون على أن الاستثمار الحقيقي للاتحاد هو في العنصر البشري، باعتباره الأساس في استمرار نجاح منظومة الرياضة بالشركات، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة لا تستهدف تحقيق النتائج والميداليات فقط، وإنما تسهم في بناء شخصية العامل ورفع معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل.
وأضاف أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتكوين علاقات إيجابية بين العاملين في مختلف المؤسسات، وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والانضباط والتعاون، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أداء العاملين داخل مؤسساتهم.


وأكد رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير مسابقات أوليمبياد الشركات، وزيادة قاعدة المشاركة، وتحسين مستوى التنظيم، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للأوليمبياد التي أصبحت جزءًا مهمًا من منظومة الرياضة المصرية.
واختتم هارون بالتأكيد على أن طموح الاتحاد لا يتوقف عند النجاحات التي تحققت، وإنما يستهدف الوصول بأوليمبياد الشركات إلى آفاق أوسع، بما يليق بتاريخها وحجم المشاركين فيها، وتحويلها إلى نموذج رياضي ومؤسسي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات محليًا ودوليا.

الشركات اتحاد الشركات اولمبياد الشركات موسوعة جينيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

خسوف القمر

خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة.. كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها المستجاب

الثانوية الازهرية

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبدالغني: منظومة الامتحانات اختُتمت في أجواء مستقرة

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف: «نبي الرحمة ﷺ» موضوع خطبة الجمعة غدا

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد