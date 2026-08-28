أخبار التوك شو| مصطفى بكري: يا حكومة صحصحي.. الفترة المقبلة حاسمة في مواجهة الفساد.. لا تفشي للسالمونيلا في مصر.. تعرف على نصائح مهمة للوقاية من العدوى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى يغادر المستشفى بعد الوعكة الصحية .. وهذه وصية أبو العينين

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مغادرة الإعلامي أحمد موسى المستشفى، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مطمئنًا متابعيه على حالته الصحية.

مصطفى بكري: يا حكومة صحصحي.. الفترة المقبلة حاسمة في مواجهة الفساد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والعمل على تجاوز التحديات والأزمات التي تواجه البلاد.

وزير التخطيط : 294.1 مليار جنيه إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي في 6 أشهر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغ 294.1 مليار جنيه .

برلماني: التموين تحولت إلى وزارة للمخابز ورغيف العيش.. والعدادات الكودية ظلم للمواطن

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين تحولت إلى وزارة للمخابز ورغيف العيش فقط»، مشددًا على خطورة تقديم معلومات غير دقيقة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قد يترتب عليها من قرارات تمس الوطن والمواطن.

لا تفشٍي للسالمونيلا في مصر.. تعرف على نصائح مهمة للوقاية من العدوى

مع تزايد الاهتمام بالأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، تتصدر السالمونيلا وجرثومة المعدة دائرة التساؤلات حول طرق العدوى والأعراض وسبل الوقاية والعلاج. وبينما تؤكد وزارة الصحة عدم وجود مؤشرات على تفشي السالمونيلا في مصر، يوضح الأطباء أهمية الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء لتقليل فرص الإصابة.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، على أن يصبح التحسن أكثر وضوحًا مع منتصف الأسبوع.

القابضة للصناعات الكيماوية: استراتيجية لزراعة 100 ألف فدان كتان لتعظيم القيمة المضافة للصناعة

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن عددًا من الشركات التابعة يجري العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها، تمهيدًا لطرحها في البورصة أو جذب شركاء استراتيجيين وفقًا لطبيعة كل شركة واحتياجاتها.



رئيس شعبة بيض المائدة: لم نرصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، موضحًا أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

النانو تكنولوجي لتقليل فاتورة الري .. خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع جديد

كشف المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، عن توجهه لتطوير حلول تكنولوجية تستهدف خفض تكلفة عمليات الري في القطاع الزراعي، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات النانو تكنولوجي.

ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز بات مفتوحا ويتم مراقبة كل شبر فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.