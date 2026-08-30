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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر سعر أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في أول  تعاملات اليوم الأحد 30-8-2026 علي مستوى السوق الرسمية لليوم الثالث علي التوالي.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار 

وتضمن آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

عودة البنوك 

واعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من اليوم وعودة العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه بمختلف البنوك منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الأربعاء الماضي.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للشراء في بنك الكويت الوطني، أبوظبي التجاري.

وصل سعر الدولار 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول".

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الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي،البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، ميد بنك،المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في نبوك " سايب، المصرف المتحد".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني اعلي سعر دولار 50.35 جنيها للشراء و 50.45 جنيها للبيع في بنك HSBC.

البنك المركزي

نقود متداولة خارج البنك المركزي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 1.602 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 1.58 تريليون جنيه في يناير السابق له و 1.55 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم تداول عملة الـ25 قرشٌا بقيمة 180 مليون جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتي فبراير 2026.

وبلغ حجم تداول عملة الـ50 قرشٌا نحو 663 مليون جنيه في فبراير السابق مقابل 662 مليون جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ660 مليون جنيه في ديسمبر 2025.

وصل سعر تداول الجنيه المصري نحو 2.8 مليار جينه في فبراير الماضي مقابل 2.794 مليار جنيه في يناير 2026 السابق ومقارنة بـ2.792 مليار جنيه ديسمبر 2025.

ووصل حجم تداول عملة  من فئة 5 جنيهات 4.8 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 4.35 مليار جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ4.45 مليار جنيه ديسمبر 2025.

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