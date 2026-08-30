منذ أمد طويل وددت زيارة هذا المقام.. سفير تركيا بالقاهرة يوثق زيارته للسيد البدوي

نشر السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، صورًا من زيارته إلى ضريح ومسجد السيد البدوي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، معربًا عن سعادته بزيارة المقام الذي لطالما تمنى التوجه إليه.

السفير التركي

ووثّق السفير التركي زيارته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن يحظى بفرصة زيارة ضريح السيد أحمد البدوي.

وكتب صالح موطلو شن في منشوره: «منذ أمدٍ طويل وددت في خاطري أن أتشرف بزيارته، وحينما مررتُ بمدينة طنطا، تشرفت وسعدت بزيارة حضرة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وقرأتُ الفاتحة على روحه الطاهرة».

وأرفق السفير التركي منشوره بعدد من الصور التي التقطها خلال زيارته للمسجد والضريح، في لفتة تعكس اهتمامه بالمعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها المدن المصرية.

ويعد مسجد السيد البدوي من أبرز المعالم الدينية في مدينة طنطا، ويرتبط باسم الإمام أحمد البدوي، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى قطاع واسع من المسلمين، كما يشهد المسجد على مدار العام زيارات من مختلف المحافظات المصرية.

المصدر: الحساب الرسمي للسفير صالح موطلو شن على «فيسبوك».