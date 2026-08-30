هاني حتحوت يكشف تحركات لجنة الحكام بشأن شكوى زد وأزمة تسجيلات مباراة الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، آخر المستجدات بشأن شكوى نادي زد المتعلقة بما شهدته مباراة الفريق أمام الأهلي، زد المتعلقة بما شهدته مباراة الفريق أمام الأهلي، وما تردد حول حديث الحكم محمد معروف مع وائل جمعة، المدير الرياضي لنادي زد.

وأوضح حتحوت أن لجنة الحكام تتعامل حاليًا مع شكوى نادي زد بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، يعمل في اتجاهين بالتزامن مع بحث تفاصيل الأزمة.

وقال إن الاتجاه الأول يتمثل في الاستماع إلى تسجيلات مباراة الأهلي وزد، بعد وصولها إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل الوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن الحديث الذي دار بين الحكم محمد معروف والكابتن وائل جمعة.

وأضاف أن الاستماع إلى التسجيلات قد يكشف أن الحديث جاء في إطار تنبيه طبيعي من الحكم للاعب أو الجهاز الفني، كما قد يتضح أن الأمر يحتاج إلى فتح تحقيق، وفي هذه الحالة سيتم الاستماع إلى التسجيلات واتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه.

اجتماع بين عصام عبد الفتاح وهاني أبو ريدة

وذكر هاني حتحوت أن الاتجاه الثاني الذي يعمل عليه رئيس لجنة الحكام يتمثل في عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة المشهد الحالي الخاص بمنظومة التحكيم، في ظل حالة الجدل التي شهدتها بداية الموسم.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار النقاش حول أداء الحكام والقرارات التحكيمية في الجولات الأولى من الدوري المصري، وسط مطالب بضرورة التعامل مع الشكاوى والحالات المثيرة للجدل بشكل واضح.

مصير فقرة تحليل الحالات التحكيمية

وتطرق حتحوت أيضًا إلى مصير فقرة تحليل الحالات التحكيمية، موضحًا أن هناك اتجاهًا لاتخاذ قرار بشأن استمرارها من عدمه.

وأشار إلى أن الفقرة قد تستمر حتى تحليل الجولة الثانية، أو يتم الاكتفاء بما تم تقديمه عقب الجولة الأولى، كما يظل احتمال إيقاف الفقرة بالكامل قائمًا، مع إمكانية استمرارها أيضًا، وفقًا للقرار الذي سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة.