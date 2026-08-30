جينيسيس GV90 الجديدة تظهر لأول مرة

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV90، وتنتمي GV90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنتج قوة 657 حصان، وتعتمد علي بطارية ضخمة سعة 123.5 كيلووات/ساعة.

جينيسيس GV90 الجديدة

كما ان منصة GV90 قادرة على استيعاب محرك بنزين سيقوم بدور شحن البطارية الكهربائية وتعزيز المدى الإجمالي، وبها استجابتها فورية وعزم قوي .

محرك جينيسيس GV90 الجديدة

جينيسيس GV90 الجديدة

تحصل سيارة جينيسيس GV90 علي قوتها من بطارية سعة 123.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 499 كم/ساعة، ويمكن شحن البطارية من 10% حتي 80% خلال مدة 22 دقيقة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جينيسيس GV90 الجديدة

جينيسيس GV90 الجديدة

تختلف منظومة EREV في سيارة جينيسيس GV90 عن أنظمة الهايبرد التقليدية، إذ تعتمد السيارة بصورة أساسية على المحركات الكهربائية في دفع العجلات، بينما يعمل محرك الاحتراق الداخلي بصورة رئيسية كمولد لإنتاج الكهرباء وإطالة مدى القيادة.

جينيسيس GV90 الجديدة

ويمكن لهذه التقنية أن تكون مناسبة بصورة خاصة لسيارة ضخمة مثل GV90، لأنها تسمح بالحفاظ على تجربة القيادة الكهربائية الهادئة والسلسة، مع تقليل الاعتماد على محطات الشحن خلال الرحلات الطويلة.

تاريخ شركة جينيسيس في صناعة السيارات

بدأت الفكرة عام 2003 عندما خططت هيونداي لإنتاج سيارة سيدان رياضية فاخرة بدفع خلفي، وبعدها كشفت هيونداي عن أول طراز يحمل اسم "جينيسيس" في عام 2008 خلال معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات ليكون طراز فاخر تحت مظلتها.

جينيسيس GV90 الجديدة

وبعد ذلك أعلنت جينيسيس موتورز كعلامة تجارية مستقلة ومخصصة للسيارات الفاخرة في 4 نوفمبر من عام 2015 لتنافس العلامات العالمية الكبرى، وأطلقت أول طراز رسمي للعلامة وهو "جينيسيس G90" في عام 2017.

وتوسعت الشركة عالمياً وخلال عام 2022 بدأت تصنيع بعض طرازاتها مثل GV70 خارج كوريا الجنوبية وتحديداً في الولايات المتحدة، لتتوالى نجاحاتها في أسواق السيارات الفاخرة والكهربائية.