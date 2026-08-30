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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع 212.6%.. قفزة تاريخية في صادرات مصر إلى الصين خلال 2026 والتبادل التجاري يتجاوز 9 مليارات دولار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

سلع مصرية في أسواق الصين

-9.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين خلال 5  أشهر 

-تتجاوز الـ200%.. نموا كبير في حجم الصادرات المصرية للصين

-الفواكه والزيوت المعدنية في مقدمة الصادرات المصرية

كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال 5 أشهر الأولي من العام 2026، لتصل إلى 737.6 مليون دولار مقابل 235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 212.6%.

أهم السلع التي صدرتها مصر للصين 

وأشارت أحدث بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي  أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 هي :

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 406 ملايين دولار.

2. فواكه بقيمة 122.3 مليون دولار.

3. ألياف نسيجية بقيمة 34.6 مليون دولار.

4. ملح، كبريت، أتربة، وأحجار بقيمة 28.1 مليون دولار.

5. قطن بقيمة 25 مليون دولار.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الصين 8.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2026 مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 862.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.7%.

137 مليون دولار الاستثمارات الصينية

وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 137.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026 مقابل 104 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 31.9%.
 

الصادرات المصرية القاهرة وبكين الفواكه والزيوت المعدنية ألياف نسيجية حجم التبادل التجاري

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