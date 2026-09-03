رئيس سموحة: مواجهة الأهلي ستكون بداية انطلاقة الفريق في الدوري

تحدث محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة تمثل تحديًا مهمًا للفريق السكندري في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وأكد محمد بلال أن مباراة الأهلي تحظى بأهمية كبيرة داخل سموحة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لاستغلال اللقاء من أجل تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري، خاصة في ظل رغبة اللاعبين والجهاز الفني في تقديم مستوى مميز.

وقال رئيس سموحة إن مواجهة الأهلي ستكون بمثابة بداية حقيقية لانطلاقة الفريق في الدوري هذا الموسم، معربًا عن أمله في أن يظهر اللاعبون بالشكل المطلوب، خاصة أن قائمة الفريق تضم عناصر قادرة على تقديم أداء قوي أمام المنافس.

حافز كبير لدى اللاعبين

وأوضح بلال أن لاعبي سموحة يمتلكون دوافع كبيرة قبل مواجهة الأهلي، لافتًا إلى أن جميع العناصر تسعى لبذل أقصى جهد خلال اللقاء من أجل إثبات قدراتهم والظهور بصورة تليق باسم النادي.

وأضاف أن اللاعبين لديهم رغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، مؤكدًا أن مواجهة فريق بحجم الأهلي تمنح عناصر سموحة حافزًا إضافيًا لتقديم مستوى مميز والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

دعم كامل لأحمد عبد العزيز

وشدد رئيس نادي سموحة على أن مجلس الإدارة يقدم الدعم الكامل لأحمد عبد العزيز، المدير الفني للفريق، مؤكدًا وجود ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على الظهور بصورة جيدة خلال المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن النادي يعمل على توفير الأجواء المناسبة للفريق من أجل مواصلة عملية بناء التشكيلة الجديدة وتحقيق الأهداف الموضوعة خلال الموسم الحالي.

سموحة يبني فريقًا جديدًا

وكشف محمد بلال أن إدارة سموحة عملت خلال الفترة الأخيرة على خفض معدل أعمار لاعبي الفريق، ضمن خطة واضحة لبناء فريق جديد قادر على المنافسة وتقديم مستويات قوية.

وأوضح أن النادي استغنى عن نحو نصف قوام الفريق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الاعتماد على عناصر جديدة وشابة، بهدف تكوين مجموعة متجانسة تستطيع المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس سموحة تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الفريق والجهاز الفني، مع التطلع إلى أن تكون مواجهة الأهلي نقطة انطلاق حقيقية نحو تقديم موسم قوي وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.



