فيتنيكسا تطلق سماعات Duva One البيومترية للنوم مع علبة ذكية لمراقبة الغرفة

كشفت شركة "فيتنيكسا" (Fitnexa)، خلال مشاركتها في معرض "IFA 2026" ببرلين، عن منظومتها الصحية الذكية المخصصة للنوم "Duva One"، التي تدمج بين سماعات أذن بيومترية فائقة النحافة وعلبة شحن متطورة تراقب بيئة غرفة النوم، لمساعدة المستخدمين على الاستغراق في النوم ومعالجة الاضطرابات الصوتية والبيئية ليلاً، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Gadgeteer التقني المتخصص.

توليد مشاهد صوتية وتأملية تتكيف مع مراحل النوم لحظياً

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب فينسنت نجوين، أن سماعات Duva One تعتمد على خوارزميات توليدية لإنتاج مشاهد صوتية وجلسات تأمل موجهة تتكيف في الوقت الفعلي مع تغيرات الحالة الجسدية للمستخدم؛ حيث تنتقل السماعات تلقائياً من بث البودكاست عبر البلوتوث إلى تشغيل أصوات النوم المخزنة محلياً بمجرد استشعار نوم المستخدم.

كما توفر المنظومة عزلاً ضوضائياً هجيناً (Hybrid ANC) يخفض الضوضاء بمعدل يصل إلى 42 ديسيبل لعزل أصوات الشخير وحركة المرور والتكييف، مع تعديل مستويات الحجب ذاتياً طوال الليل دون الحاجة للمس الهاتف.

علبة شحن ذكية تسجل مؤشرات بيئة الغرفة

أشار المصدر إلى أن علبة الشحن تمثل ابتكاراً نوعياً في أجهزة النوم القابلة للارتداء؛ حيث زُودت بمستشعرات تسجل درجة حرارة الغرفة، ومستوى الرطوبة، والسطوع الضوئي، ومعدلات الضجيج كل دقيقة، محتفظة بسجل بياني يمتد لأسبوع كامل.

وتدمج العلبة هذه البيانات في مؤشر يُعرف باسم "درجة التشويش البيئي" لمقارنتها بمراحل نوم المستخدم، مما يساعده في معرفة ما إذا كانت الاستيقاظات الليلية ناتجة عن ارتفاع حرارة الغرفة أو تسرب الضوء من الباب، مع مراعاة الخصوصية بعدم تسجيل المحادثات أو تخزين الأصوات المحيطة نهائياً.

تتبع العلامات الحيوية

وافاد تقرير موقع The Gadgeteer أن السماعات تضم مستشعرات بصرية داخل الأذن لرصد نبضات القلب، وتقلب معدل ضربات القلب (HRV)، ومراحل النوم (الخفيف، والعميق، وحركة العين السريعة REM)، مع دعم الربط بتطبيقي "Apple Health" و"Google Fit".

وصممت السماعات بوزن خفيف يبلغ 3.3 جرام وسماكة 9.9 ملم فقط لتقليص الضغط على الأذن والوسادة أثناء النوم على الجانب، مع توفير سدادات سيليكون مخروطية وأجنحة تثبيت متعددة المقاسات لتأمين الراحة طوال ساعات الليل.

عمر البطارية وموعد الطرح الرسمي في الأسواق

ذكرت الشركة أن بطارية السماعات تدوم حتى 9.5 ساعة مع تفعيل إلغاء الضوضاء و13 ساعة عند تعطيله للمحتوى المحلي، فيما توفر العلبة ما يصل إلى خمس شحنات إضافية مع دعم الشحن السلكي عبر USB-C والشحن اللاسلكي، فضلاً عن منبه شخصي خاص داخل الأذن لا يوقظ الشريك.

ومن المقرر طرح سماعات Duva One رسمياً في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر 2026 بسعر تجزئة يبلغ 349.99 دولاراً أمريكياً.