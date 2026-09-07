هيثم حسن يفرض نفسه يحجز مكانًا في التشكيلة المثالية للدوري الاسكتلندي

يواصل الدولي المصري هيثم حسن تقديم مستويات مميزة مع نادي سيلتيك، بعد مرور نحو شهر على انطلاق منافسات موسم 2026/2027، ليبدأ في فرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي للفريق.

كان سيلتيك قد تعاقد مع هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من ريال أوفييدو، بعقد يمتد لأربعة مواسم، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وبدأ هيثم حسن الموسم من على مقاعد البدلاء، قبل أن ينجح في كسب ثقة المدرب مارتن أونيل، الذي أصبح يعتمد عليه بشكل أساسي خلال المباريات الأخيرة، مستفيدًا من قدراته الهجومية وتحركاته المميزة.

وواصل اللاعب المصري تألقه خلال مواجهة سيلتيك أمام سانت ميرين، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1، في قمة الجولة السادسة من الدوري الاسكتلندي، ليواصل سيلتيك انفراده بصدارة جدول الترتيب.

وحصل هيثم حسن على إشادة جديدة عقب المباراة، بعدما تواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الدوري الاسكتلندي، وفقًا لتقييمات شبكة Sofascore، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه منذ حصوله على فرصة المشاركة بصورة أساسية.

من جانبه، أشاد مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتيك، بالمستوى الذي ظهر عليه هيثم حسن أمام سانت ميرين، مؤكدًا أن اللاعب المصري لم يصل بعد إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة بعد مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم الأخيرة.

ويستعد هيثم حسن مع سيلتيك لخوض مواجهة جديدة أمام سانت جونسون، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي، في محاولة لمواصلة عروضه القوية والمساهمة في الحفاظ على صدارة المسابقة.