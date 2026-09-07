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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالغربية تترأس اجتماعًا موسعًا لمديري المستشفيات لمتابعة تطوير الخدمات وتعزيز جودة الرعاية الصحية

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

ترأست الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اجتماعًا موسعًا لمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة تناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بسير العمل داخل المستشفيات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وفي مقدمتها العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية، والتوسع في الخدمات والتخصصات الطبية ، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن يكون المريض محورًا أساسيًا في جميع خطط التطوير.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك  في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما ناقشت احتياجات المستشفيات من القوى البشرية والتجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، وسبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد المنظومة الصحية.

رفع كفاءة الخدمات 

كما وجهت بأهمية زيادة أعداد العيادات المسائية بالمستشفيات، مع العمل على توفير مختلف التخصصات الطبية، وخاصة التخصصات النادرة، بما يدعم قدرات المستشفيات ويرفع كفاءة الخدمات التخصصية المقدمة لأبناء المحافظة ، وضع خطط واضحة للتوسع في الخدمات الطبية وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وتحسين إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين في أماكن تواجدهم، وتقليل مشقة الانتقال للحصول على الخدمة.

تحقيق الانضباط الإداري 

وشددت وكيل وزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري داخل المستشفيات، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية والفنية والإدارية في أماكن عملها، مع المتابعة اليومية لمعدلات الحضور والانصراف، بما يضمن استمرارية العمل وانتظام تقديم الخدمات، وعدم وجود أي قصور يؤثر على حق المريض في الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب ، وكذا أهمية سرعة التعامل مع شكاوى المرضى والمواطنين، والعمل على حلها بصورة فورية، مع ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، والاستفادة من نتائج استبيانات قياس الرضا في تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور، جاء ذلك في حضور وكيل المديرية ومدير العلاجي والادارات الفنية بالمديريه .

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وشددت  إلى أهمية متابعة الأعطال ورفع كفاءة التشغيل الخاصة بالأجهزة والتجهيزات والبنية التحتية داخل المستشفيات، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مع مراجعة عقود الصيانة والتأكد من الالتزام ببنودها ومواعيد الصيانة الدورية، بما يحافظ على كفاءة الأجهزة ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية دون توقف.

وفي إطار الارتقاء بجودة الخدمات الصحية اشارت الى  أهمية الاستعداد لاعتماد المستشفيات وتأهيلها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، باعتبارها من الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ، ومتابعة نسب الإنجاز بشكل مستمر، مع العمل على تلافي أي ملاحظات أو معوقات أولًا بأول، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية للاعتماد وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

تطبيق مكافحة العدوي 

وأكدت وكيل وزارة أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين قيادات المديرية ومديري المستشفيات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع استمرار المتابعة الميدانية، والوقوف على التحديات التي تواجه سير العمل، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات والكوادر المتاحة.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي ختام الاجتماع، حرصت الدكتورة رشا على لقاء بعض من المرضى والإستماع إلى مطالبهم، موجّهةً إدارة المستشفى بسرعة بحثها والعمل على حلها 
كما كرمت رئيس قسم المناظير ، ورئيسة التمريض بقسم المناظير بمستشفى طنطا العام، تقديرًا لجهودهما ودورهما في دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية، وفقا لآخر تقييم مرور من الوزاره ، وتحفيزًا لجميع العاملين على مواصلة التميز والعطاء لخدمة المرضى.

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