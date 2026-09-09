انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026».. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج الزمني لمنافسات وفعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2026، حيث يتضمن البرنامج منافسات رياضية وفعاليات علمية تُقام في عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية المصرية.

منافسات الدورة تتوزع على عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية، وفق برنامج زمني يبدأ في 9 سبتمبر ويستمر حتى 16 سبتمبر.

البرنامج يشمل منافسات في الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب الفعاليات العلمية، بما يوفر إطارًا متكاملًا لمختلف أنشطة الدورة وفق الجدول الزمني والمواقع المحددة.

سوف تبدأ منافسات الدورة يوم الأربعاء 9 سبتمبر، حيث تُقام منافسات الإسكواش، وكرة القدم للسيدات، والكرة الطائرة للسيدات، وكرة السلة للسيدات، وكرة السلة للرجال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس، فيما تُقام منافسات الريشة الطائرة، وكرة القدم للرجال، والكرة الطائرة للرجال بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.

حفل افتتاح الدورة يُقام يوم 9 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي – مضمار الدراجات، خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

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