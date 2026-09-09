شريفة العمادي: الظروف الاقتصادية تؤثر في الزواج.. والمظاهر الاجتماعية تزيد من الضغوط

قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إن العوامل الاقتصادية لها تأثير واضح في قرارات الزواج واستقرار الأسرة، مشيرة إلى أن طبيعة هذا التأثير تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع.

وأوضحت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في تصريح خاص لصدى البلد، أن تمسك الأسرة بقيم الدين والاعتدال في متطلبات الحياة يمكن أن يسهم في تجاوز كثير من التحديات، مؤكدة أن الشاب والفتاة يمكنهما بناء أسرة مستقرة وفق الإمكانات المتاحة لهما، دون تحميل الزواج أعباء تفوق قدراتهما.

وأشارت إلى أن بعض المظاهر الاجتماعية الحديثة، وما يصاحبها من تقليد للآخرين وارتفاع سقف التوقعات المتعلقة بمستوى المعيشة ومتطلبات الزواج، أصبحت أحد مصادر الضغوط التي تواجه الشباب والأسر.

وأكدت أن التعامل مع الظروف الاقتصادية يحتاج إلى قدر من الواقعية والاعتدال، بما يساعد الشباب على الإقبال على الزواج وتكوين أسر مستقرة بعيدًا عن المبالغة في المتطلبات والمظاهر الاجتماعية.