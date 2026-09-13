300 ميجاوات في المرحلة الأولى.. وزير الطاقة السوداني يكشف خطة زيادة الربط الكهربائي مع مصر

كشف المهندس معتصم إبراهيم، وزير الطاقة والنفط السوداني، عن تفاصيل خطة تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال الكهرباء، مؤكدًا أن البلدين يعملان على زيادة قدرات الربط الكهربائي بما يسهم في دعم الشبكة السودانية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان توصل إلى توافق مع الجانب المصري بشأن الحصول على إمدادات كهربائية تصل حاليًا إلى نحو 75 ميجاوات، ضمن خطة تستهدف رفع قدرات الربط بين البلدين.

300 ميجاوات للمرحلة الأولى



وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني إلى أن الخطة تستهدف وصول قدرة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاوات خلال المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 1000 ميجاوات في المرحلة الثانية، عقب استكمال المشروعات الخاصة بزيادة سعة الربط بين البلدين.

وأضاف أن أعمال زيادة قدرة الربط من الجانب المصري من المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وهو ما من شأنه تعزيز قدرات شبكة الكهرباء السودانية والمساهمة في تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والطلب.

الكهرباء أولوية لإعادة الإعمار



ولفت إبراهيم إلى أن قدرات التوليد الحالية في السودان لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات الكاملة للقطاعات السكنية والزراعية والصناعية، مؤكدًا أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء تمثل أولوية رئيسية بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأوضح أن تحسين كفاءة قطاع الكهرباء ودعم شبكات النقل والتوزيع يمثلان عنصرين أساسيين في عملية التعافي وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية المتضررة.

تدريب الكوادر السودانية في مصر



وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني أن مصر أبدت استعدادها لتدريب الكوادر السودانية في عدد من المجالات الفنية المرتبطة بقطاع الكهرباء، من بينها النقل والتوزيع وإعادة تأهيل المحطات التحويلية، إلى جانب التدريب على أنظمة الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن السودان يستعد لإرسال كوادر متخصصة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الخبرات الفنية المصرية ورفع كفاءة العاملين في قطاع الكهرباء.

وشدد إبراهيم على أهمية التعاون المصري السوداني في مجال الطاقة، مؤكدًا أن تطوير الربط الكهربائي وتبادل الخبرات يمثلان خطوة مهمة لدعم استقرار منظومة الكهرباء السودانية، والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود إعادة الإعمار.