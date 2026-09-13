قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الدراسة بجامعة الأزهر في العام الجديد 2026-2027
دونجا: أطالب باستمرار «بيزيرا» مع الزمالك وأرفض «لوي دراع النادي»
في ذكراه .. قصة مأساة «المحامي الفصيح» الفنان الكوميدي إبراهيم سعفان
بعد فوز آرسنال أمام سندرلاند .. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث حال طلبه .. وفقًا للقانون
مُستشهدًا بـ عمر مرموش .. الإيطالي «روبرتو دي زيربي» يكشف سبب أزمة توتنهام
مواعيد تشغيل محطات الأتوبيس التردّدي وزمن التقاطر يصل إلى دقيقة ونصف وقت الذروة
رجل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني
إلهام شاهين : الفيشاوي فنان رائع .. والأخير يرد: بحبك يا أستاذة يا عظيمة
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو
مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات
الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

300 ميجاوات في المرحلة الأولى.. وزير الطاقة السوداني يكشف خطة زيادة الربط الكهربائي مع مصر

الطاقة
الطاقة
محمد البدوي

كشف المهندس معتصم إبراهيم، وزير الطاقة والنفط السوداني، عن تفاصيل خطة تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال الكهرباء، مؤكدًا أن البلدين يعملان على زيادة قدرات الربط الكهربائي بما يسهم في دعم الشبكة السودانية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان توصل إلى توافق مع الجانب المصري بشأن الحصول على إمدادات كهربائية تصل حاليًا إلى نحو 75 ميجاوات، ضمن خطة تستهدف رفع قدرات الربط بين البلدين.

300 ميجاوات للمرحلة الأولى
 

وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني إلى أن الخطة تستهدف وصول قدرة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاوات خلال المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 1000 ميجاوات في المرحلة الثانية، عقب استكمال المشروعات الخاصة بزيادة سعة الربط بين البلدين.

وأضاف أن أعمال زيادة قدرة الربط من الجانب المصري من المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وهو ما من شأنه تعزيز قدرات شبكة الكهرباء السودانية والمساهمة في تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والطلب.

الكهرباء أولوية لإعادة الإعمار
 

ولفت إبراهيم إلى أن قدرات التوليد الحالية في السودان لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات الكاملة للقطاعات السكنية والزراعية والصناعية، مؤكدًا أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء تمثل أولوية رئيسية بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأوضح أن تحسين كفاءة قطاع الكهرباء ودعم شبكات النقل والتوزيع يمثلان عنصرين أساسيين في عملية التعافي وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية المتضررة.

تدريب الكوادر السودانية في مصر
 

وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني أن مصر أبدت استعدادها لتدريب الكوادر السودانية في عدد من المجالات الفنية المرتبطة بقطاع الكهرباء، من بينها النقل والتوزيع وإعادة تأهيل المحطات التحويلية، إلى جانب التدريب على أنظمة الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن السودان يستعد لإرسال كوادر متخصصة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الخبرات الفنية المصرية ورفع كفاءة العاملين في قطاع الكهرباء.

وشدد إبراهيم على أهمية التعاون المصري السوداني في مجال الطاقة، مؤكدًا أن تطوير الربط الكهربائي وتبادل الخبرات يمثلان خطوة مهمة لدعم استقرار منظومة الكهرباء السودانية، والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود إعادة الإعمار.

الكهرباء الطاقة وزير الطاقة مصر والسودان السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي

صنعت في مصر.. إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا بالمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

انتظام الدراسة في المدارس

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد