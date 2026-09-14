دانجوتي النيجيرية تطلق أكبر طرح عام أولي للأسهم في إفريقيا عبر مصفاة النفط

أطلقت مجموعة «دانجوتي» النيجيرية، المملوكة للملياردير أليكو دانجوتي اليوم الاثنين، أكبر طرح عام أولي لأسهم في إفريقيا حتى الآن، عبر طرح مصفاتها النفطية الخاصة أمام المستثمرين الأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز ملكية المستثمرين للمشروع وتوفير تمويل لخطط التوسع.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي افريكا) أن الاكتتاب يشمل طرح 4.1 مليار سهم عادي بسعر 525 نيرة للسهم، على أن يستمر حتى 13 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح نحو 2.15 تريليون نيرة بما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار، حال تغطية كامل الأسهم المطروحة، فيما قد ترتفع حصيلة الطرح إلى نحو 2.1 مليار دولار في حال تجاوز الطلب حجم الأسهم المعروضة وتفعيل خيار زيادة حجم الطرح.

وتقع مصفاة دانجوتي في منطقة ليكي بولاية لاجوس، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار دولار، وبدأت عملياتها عام 2024، لتصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز مكونات قطاع التكرير في نيجيريا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حاليا نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وتعتزم المجموعة مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029.

وساهم تشغيل المصفاة في تقليص اعتماد نيجيريا على واردات الوقود، حيث أصبحت توفر جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلية من البنزين المنتج محليا، إلى جانب تصدير منتجات نفطية إلى أسواق إفريقية وأوروبية.

واستفادت المصفاة كذلك من ارتفاع الطلب على وقود الطائرات في الأسواق الدولية، في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، ما عزز صادراتها من المنتجات المكررة.

ودعا دانجوتي المستثمرين الأفراد في نيجيريا إلى المشاركة في الاكتتاب، مشيرا إلى أن طرح الأسهم يستهدف إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المواطنين للمساهمة في ملكية المصفاة.

يأتي الطرح في إطار مساعي مجموعة دانجوتي لتوفير التمويل اللازم لتوسعة المصفاة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات النفطية، في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى زيادة قدراتها المحلية في مجال تكرير الخام وتقليص فاتورة واردات الوقود.

وتقدر قيمة المصفاة، وفقا لحسابات، بنحو 47 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر الأصول الصناعية في القارة الإفريقية وأحد أبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة في نيجيريا.

وتمثل عملية الطرح خطوة مهمة في خطط «دانجوتي» لتعزيز قاعدة تمويل المصفاة وتوسيع قدرتها الإنتاجية، بما يدعم جهود نيجيريا لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية، إلى جانب تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتكرير وتصدير الوقود في إفريقيا.