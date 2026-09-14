بمشاركة 181 دولة.. انطلاق الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

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انطلقت اليوم / الاثنين / في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يمثل أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة.

ويشارك في أعمال المؤتمر خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري قادة وعلماء وممثلو 181 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يناقش الاجتماع السنوي السبعون على مدار خمسة أيام الميزانية التشغيلية للوكالة وأطر الضمانات الدولية لمنع الانتشار النووي، إلى جانب تعزيز معايير السلامة والأمن النوويين.

كما تركز الدورة على التوسع في نشر تقنيات المفاعلات الصغرى الحديثة (SMRs)، ودعم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات العلاج الطبي، والزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.