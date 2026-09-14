إغلاق 5 محال مخالفة ومصادرة 420 حالة إشغال في حملة بكفر طهرمس بالهرم

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بقطاع كفر طهرمس، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبناء على توجيهات اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشوارع وتطبيق القانون على المحال المخالفة.

وأسفرت الحملة التي قادها سعيد عبد الوهاب نائب رئيس الحي، والمقدم أحمد نعمان من شرطة مرافق الحي، ومحمد رشدي مدير إدارة رخص المحلات، بمشاركة رجال الإشغالات، عن غلق وتشميع 5 محال تجارية تدار بدون ترخيص، مع إخطار باقي المحال المخالفة بسرعة البدء في إجراءات الترخيص والتوفيق، كما نجحت الحملة في مصادرة 420 حالة إشغال متنوعة كانت تعوق حركة السير والمواطنين.

وتواصل أجهزة حي الهرم شن حملاتها الميدانية اليومية بجميع القطاعات لضبط المخالفات ورصد الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.