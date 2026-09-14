إحالة مدرب جيم متهم بالاعتد.اء على صغير في كفر الدوار إلى المفتي

قررت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنوب دمنهور، خلال جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق مدرب الجيم المتهم في واقعة الاعتداء على طفلين بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وحددت المحكمة جلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء قرار المحكمة بعد نظر القضية والاستماع إلى ما قدمته هيئة الدفاع من مرافعات وطلبات، إلى جانب فحص أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة، لتنتهي المحكمة إلى إحالة أوراق المتهم إلى المفتي قبل تحديد موعد النطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام مدرب الجيم بالاعتداء على طفلين في كفر الدوار، في واقعة أثارت حالة من الغضب والجدل بين أهالي المنطقة، ودفع أسرتي الطفلين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومطالبة الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها.

وخلال مراحل نظر القضية، تمسك دفاع الطفلين بحقوقهما القانونية، وطالب باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المتهم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بطفلين وأن الحفاظ على حقوقهما ومحاسبة المسؤول عن الواقعة يمثلان أولوية لأسرتيهما.

وشهدت جلسة اليوم تطورًا قضائيًا بارزًا، بعدما قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق صدور الحكم في القضايا التي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، على أن تواصل المحكمة نظر القضية عقب ورود رأي المفتي.

وحددت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنوب دمنهور جلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، لتكون الجلسة المقبلة هي المحطة المنتظرة في مسار القضية، عقب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الأوراق إلى المفتي.

ويترقب أهالي الطفلين وأسرتاهما ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم، وسط متابعة واسعة للقضية التي أثارت اهتمامًا كبيرًا بمحافظة البحيرة منذ الكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لا تُعد حكمًا نهائيًا بالإعدام، وإنما إجراء قانوني سابق على النطق بالحكم، وتظل الكلمة الأخيرة للمحكمة في جلسة 15 أكتوبر المقبل.