لازم تعرفها.. أهم 5 فيتامينات لعلاج ارتفاع الكوليسترول

لا يقتصر علاج الكوليسترول المرتفع على تناول الأدوية أو الأطعمة خالية الدسم بل يجب تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية القادرة على خفض نسبته في الدم.

ووفقا لما جاء في موقع Health اليكم أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تخفض الكوليسترول الضار

• الأحماض الدهنية أوميجا 3: توجد الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز، وقد تم ربطها بانخفاض مستويات التوتر وتقليل الالتهاب.

• المغنيسيوم: يوجد المغنيسيوم في البقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، وقد تم ربطه بانخفاض مستويات الكورتيزول.

• فيتامينات ب: توجد فيتامينات ب في الحبوب الكاملة والبيض واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات، ويمكنها دعم صحة الغدة الكظرية وتقليل تأثير الإجهاد على جسمك.

• مضادات الأكسدة: توجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات الملونة، مثل السبانخ والفلفل والتوت، وقد تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول عن طريق مكافحة الجذور الحرة التي تتلف الخلايا.

• البروبيوتيك: تشير الأبحاث الأولية إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في موازنة مستويات الكورتيزول وتُعد الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي مصادر جيدة للبروبيوتيك.

يتم تجنب الأطعمة الغنية بالسكر المضاف والملح والمكونات المصنعة بشكل كبير، لأنها قد تساهم في ارتفاع مستويات الكورتيزول.

كما يشجع النظام الغذائي على تناول الوجبات في أوقات منتظمة للحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، وشرب الكثير من الماء، وممارسة تقنيات الاسترخاء.

قد يُوصى بتناول مكملات غذائية مثل الأشواغاندا أو المغنيسيوم أو زيت السمك، ولكن يجب استخدامها فقط تحت إشراف الطبيب.