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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر جيلي مونجارو i-HEV الهجينة في السعودية .. فورد: تحويل F-150 إلى طابعة قطع غيار ثلاثية الأبعاد

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقاريرًا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة المتفاقمة، بدأت إيران تطبيق مبادرات تستهدف تقليل استهلاك الوقود، من بينها تخصيص يوم أسبوعي من دون سيارات داخل المؤسسات الحكومية، في خطوة تسعى من خلالها السلطات إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة وتشجيع وسائل النقل البديلة.

تسعى شركة فورد إلى إعادة تعريف مفهوم شاحنات العمل الميدانية عبر تحويل صندوق الشاحنة إلى وحدة تصنيع متكاملة.

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 718 بوكستر موديل 2027، وتنتمي 718 بوكستر لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم رصد السيارة أثناء اختبارها في حلبة نوربورجرينج بأخف تمويهات حتى الآن .

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الهجينة، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أظهرت دراسة موسعة أعدها موقع «iSeeCars» الأمريكي المتخصص في تحليل بيانات قطاع السيارات تباينًا كبيرًا في قدرة الطرازات اليابانية على البقاء الميداني والوصول إلى مسافة 250000 ميل (ما يعادل 402000 كيلومتر)، متجاوزة المعدلات التقديرية المعتادة.

أزمة الوقود إيران سيارات سيارة F 150 بورشه 718 بوكستر جيلي مونجارو i HEV مونجارو i HEV الهجينة هوندا مازدا

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