شاهد| بورشه 718 بوكستر موديل 2027

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 718 بوكستر موديل 2027، وتنتمي 718 بوكستر لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم رصد السيارة أثناء اختبارها في حلبة نوربورجرينج بأخف تمويهات حتى الآن .

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة

مواصفات بورشه 718 بوكستر موديل 2027

زودت سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، احتفاظها بسيليويت مشابه جدا لسيارة 982 الحالية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي والمتوفرة منذ عام 2016، مع لمحات أحرى مستوحاة من تصميم 911 في الخلفية.

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة

تبدو مقدمة 718 كايمان الكهربائية الجديدة مطابقة لبوكستر الكهربائية التي رأيناها منذ عام 2022، وتم وضع فتحات تبريد أمامية، وصممت هذه الفتحات لتوجيه الهواء إلى البطارية أثناء الاستخدام في حلبة السباق .

محرك بورشه 718 بوكستر موديل 2027

تحصل سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 علي قوتها من محركات توربينية مكون من 6 سلندر، وبها مساعدة كهربائية لتوليد قوة 500 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة

وجدير بالذكر ان شركة بورشه تتجه لإنهاء جيل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية للتركيز على مستقبل البطاريات والأداء الكهربائي المستدام .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

في عام 1939 عمل المكتب الهندسي على تقديم حلول تقنية وتصميم سيارات لشركات أخرى، وأبرزها تصميم أول سيارة فولكس فاجن بيتل عام 1934 بأمر من الحكومة .

وتم إطلاق أول سيارة تحمل اسم بورشه عام 1948، وبعد الحرب العالمية الثانية، أسس فرديناند وابنه "فيري" مصنعاً في النمسا، وأطلق سيارة بورشه 356 المصنوعة يدوياً والتي مثلت حجر الأساس للسيارات الرياضية للشركة.

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة

وبعد ذلك كشفت الشركة عن طراز 911 الأسطوري الذي أصبح العلامة الفارقة والرمز الأساسي للسيارات الرياضية عالية الأداء عالمياً، وبعدها أنتجت الشركة طرازات جديدة مثل 914 و924 بالتعاون مع مجموعات ألمانية أخرى لتجاوز التحديات الاقتصادية ومعايير الانبعاثات الصارمة في أمريكا.