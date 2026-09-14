قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة
خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للدفاع عن القضايا العربية
العمل عن بُعد.. كيف يحدد المصريون مهاراتهم للحصول على وظائف أجنبية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بورشه 718 بوكستر موديل 2027

بورشه 718 بوكستر موديل 2027
بورشه 718 بوكستر موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 718 بوكستر موديل 2027، وتنتمي 718 بوكستر لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم رصد السيارة أثناء اختبارها في حلبة نوربورجرينج بأخف تمويهات حتى الآن .

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة 

مواصفات بورشه 718 بوكستر موديل 2027

زودت سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، احتفاظها بسيليويت مشابه جدا لسيارة 982 الحالية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي والمتوفرة منذ عام 2016، مع لمحات أحرى مستوحاة من تصميم 911 في الخلفية.

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة 

تبدو مقدمة 718 كايمان الكهربائية الجديدة مطابقة لبوكستر الكهربائية التي رأيناها منذ عام 2022، وتم وضع فتحات تبريد أمامية، وصممت هذه الفتحات لتوجيه الهواء إلى البطارية أثناء الاستخدام في حلبة السباق .

محرك بورشه 718 بوكستر موديل 2027

تحصل سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 علي قوتها من محركات توربينية مكون من 6 سلندر، وبها مساعدة كهربائية لتوليد قوة 500 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة 

وجدير بالذكر ان شركة بورشه تتجه لإنهاء جيل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية للتركيز على مستقبل البطاريات والأداء الكهربائي المستدام .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

في عام 1939 عمل المكتب الهندسي على تقديم حلول تقنية وتصميم سيارات لشركات أخرى، وأبرزها تصميم أول سيارة فولكس فاجن بيتل عام 1934 بأمر من الحكومة .

وتم إطلاق أول سيارة تحمل اسم بورشه عام 1948، وبعد الحرب العالمية الثانية، أسس فرديناند وابنه "فيري" مصنعاً في النمسا، وأطلق سيارة بورشه 356 المصنوعة يدوياً والتي مثلت حجر الأساس للسيارات الرياضية للشركة.

سيارة بورشه 718 بوكستر موديل 2027 الجديدة 

وبعد ذلك كشفت الشركة عن طراز 911 الأسطوري الذي أصبح العلامة الفارقة والرمز الأساسي للسيارات الرياضية عالية الأداء عالمياً، وبعدها أنتجت الشركة طرازات جديدة مثل 914 و924 بالتعاون مع مجموعات ألمانية أخرى لتجاوز التحديات الاقتصادية ومعايير الانبعاثات الصارمة في أمريكا. 

بورشه 718 بوكستر مواصفات بورشه 718 بوكستر محرك بورشه 718 بوكستر 718 بوكستر فاجن بيتل فولكس فاجن بيتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

الفنانة اللبنانية دانيا قبيسي

اللبنانية دانيا قبيسي تكشف لـ صدي البلد كواليس أغنية «مليون بحبك».. خاص

النجم الأمريكي إيثان هوك

إيثان هوك يواجه الطبيعة والجشع من أجل ابنته في The Weight

دار الأوبرا

فيلم "حريق الأوبرا 1971" على "الوثائقية".. قريبًا

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد