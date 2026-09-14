قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة
خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للدفاع عن القضايا العربية
العمل عن بُعد.. كيف يحدد المصريون مهاراتهم للحصول على وظائف أجنبية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر جيلي مونجارو i-HEV الهجينة في السعودية

جيلي مونجارو i-HEV الجديدة
جيلي مونجارو i-HEV الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الهجينة، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

محرك جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

تحصل سيارة جيلي مونجارو i-HEV علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركات كهربائية ضمن نظام i-HEV الذكي، والمتصل بناقل حركة DHT أوتوماتيك مخصص للأنظمة الهجينة، وتنتج i-HEV  قوة  312 حصان .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

أبعاد جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

تأتى سيارة جيلي مونجارو i-HEV في سوق السيارات السعودي بطول 4795 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

مواصفات جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

زودت سيارة جيلي مونجارو i-HEV بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات تعزز من حضور السيارة، وبها شبك أمامي كبير بتصميم عصري، وبها مصابيح أمامية LED بتقنية متقدمة، وبها خطوط جانبية بارزة تعزز الطابع الرياضي، وبها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها جنوط ألمنيوم بتصميم جديد .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيلي مونجارو i-HEV الجديدة، شاشة عرض أمامية HUD كبيرة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشتان وسطيتان مقاس 14.6 بوصة، ونظام معلومات وترفيه حديث، وبها إضاءة محيطية متعددة الألوان، وبها مقاعد أمامية بتهوية وتدفئة، وبها شاحن لاسلكي السريع، وأنظمة التحكم الذكية بالمقاعد .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي مونجارو i-HEV بها، نظام مكابح الطوارئ الذاتية، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها نظام البقاء داخل المسار، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الركن الذكي .

سعر جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

مونجارو i HEV السيارات الـ SUV السيارات الـ SUV الرياضية محرك جيلي مونجارو i HEV مونجارو i HEV الجديدة أبعاد جيلي مونجارو i HEV i HEV سعر جيلي مونجارو i HEV سعر جيلي مونجارو i HEV الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح الفرق بين التسبيح والتقديس: معاني دقيقة تبرز الاختلاف

جانب من اللقاء

عقب تماثله للشفاء.. وكيل الأزهر يباشر مهام عمله ويستقبل مفتي الجمهورية وأمين مجمع البحوث

أيمن عبدالغني

بعد تعرضه لحادث.. وكيل الأزهر يباشر عمله ويستقبل المفتي وأمين البحوث الإسلامية

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد