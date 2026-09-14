سعر جيلي مونجارو i-HEV الهجينة في السعودية

أعلنت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الهجينة، وتنتمي مونجارو i-HEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

محرك جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

تحصل سيارة جيلي مونجارو i-HEV علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركات كهربائية ضمن نظام i-HEV الذكي، والمتصل بناقل حركة DHT أوتوماتيك مخصص للأنظمة الهجينة، وتنتج i-HEV قوة 312 حصان .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

أبعاد جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

تأتى سيارة جيلي مونجارو i-HEV في سوق السيارات السعودي بطول 4795 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

مواصفات جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

زودت سيارة جيلي مونجارو i-HEV بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات تعزز من حضور السيارة، وبها شبك أمامي كبير بتصميم عصري، وبها مصابيح أمامية LED بتقنية متقدمة، وبها خطوط جانبية بارزة تعزز الطابع الرياضي، وبها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها جنوط ألمنيوم بتصميم جديد .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيلي مونجارو i-HEV الجديدة، شاشة عرض أمامية HUD كبيرة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشتان وسطيتان مقاس 14.6 بوصة، ونظام معلومات وترفيه حديث، وبها إضاءة محيطية متعددة الألوان، وبها مقاعد أمامية بتهوية وتدفئة، وبها شاحن لاسلكي السريع، وأنظمة التحكم الذكية بالمقاعد .

سيارة جيلي مونجارو i-HEV موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي مونجارو i-HEV بها، نظام مكابح الطوارئ الذاتية، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها نظام البقاء داخل المسار، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الركن الذكي .

سعر جيلي مونجارو i-HEV الجديدة

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو i-HEV تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .