جاستن توماس راسل: الرئيس الأمريكي تحدى الجميع وزج بنفسه في هذا الوضع السياسي العصيب

قال جاستن توماس راسل، المدير التنفيذي لمركز السياسة الخارجية العالمية، إن أحدًا لا يستطيع الجزم بما ستؤول إليه التطورات، مشيرًا إلى أن ما يظهر على الساحة هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدى الجميع، ويسعى إلى تحقيق نصر عسكري كبير يظهر من خلاله بصورة القائد القوي على الساحة الدولية.

وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ترامب هو من وضع نفسه في هذا الوضع السياسي الصعب، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يواجه مستويات منخفضة من التأييد بين الناخبين الأمريكيين مقارنة برؤساء سبقوه خلال فترات مماثلة من ولاياتهم.

وأشار إلى أن استمرار الحرب والتطورات المرتبطة بها قد يكون لهما تأثير على صورة ترامب السياسية وموقف الرأي العام الأمريكي منه، في ظل سعيه إلى إظهار قدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات الدولية.