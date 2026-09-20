غريب وعبد اللطيف يحفزان منتخب الناشئين قبل السفر إلى سويسرا

استأنف منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، تدريباته، اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس، السبت، لإعلان القائمة النهائية، المكونة من 22 لاعباً، والتي ستخوض منافسات بطولة الصداقة الدولية بسويسرا، في الفترة من 24 سبتمبر الحالي وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وحرص عبداللطيف على الاجتماع باللاعبين، قبل مران اليوم، مطالباً الجميع بالتمسك بالفرصة وبذل الجهد من أجل الفوز بمقعد في القائمة النهائية بكأس العالم.

من جانبه، أكد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماع اللاعبين، ثقة الاتحاد المصري في هذا المنتخب، وقدرته على الوصول بعيداً، سواء في كأس الصداقة بسويسرا، وكذلك بطولة الخليج المقبلة، والأهم كأس العالم.

وأضاف غريب أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، حريص على توفير كل الدعم، وكل عوامل النجاح للمنتخب، في ظل تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، والذي لا يتوانى عن توفير كل سبل النجاح.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيغادر إلى سويسرا، للمشاركة في دورة الصداقة الدولية 22 سبتمبر الحالي لخوض مباريات أمام منتخبات: كوريا الجنوبية، كولومبيا، إنجلترا ، ومباراة أخرى في المرحلة النهائية.