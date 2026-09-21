أحمد السيد: الفارق بين الأهلي والزمالك في استثمار الموارد وتنمية مصادر الدخل

تحدث أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، عن الفارق بين الأهلي والزمالك في استثمار الموارد وتنمية مصادر الدخل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أحمد السيد إن النادي الأهلي يمتلك قدرة كبيرة على تنمية موارده واستغلال إمكاناته، مشيرًا إلى أن النادي يستعد لإنشاء مقره السادس، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، حجم التوسع في مشروعات النادي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الزمالك لا يزال يعمل على إنشاء فرعه الثاني، معتبرًا أن الفارق في عدد الفروع يعكس اختلافًا في حجم المشروعات ومصادر الإيرادات بين الناديين خلال السنوات الأخيرة.