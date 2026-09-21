قبل القمة.. حقيقة رفض لاعبي الزمالك خوض التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

كشفت الإعلامية ميرهان عمرو، خلال برنامج «24/7» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل تأجيل عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات، استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة.

وكان من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأوضحت ميرهان عمرو أن موعد عودة الفريق إلى التدريبات تم تأجيله، وهو الأمر الذي ربطه البعض بوجود حالة من الغضب بين اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

من جانبه، حسم مصدر داخل نادي الزمالك الجدل حول سبب تأجيل المران، مؤكدًا أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قرر منح اللاعبين يوم راحة إضافيًا، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء.

ونفى المصدر أن يكون تأخر المستحقات المالية سببًا في تأجيل موعد العودة للتدريبات، مشيرًا إلى أن النادي ملتزم بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين بالكامل يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف أن إدارة الزمالك سبق أن وعدت اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا التزام النادي بتنفيذ هذا الوعد وإنهاء ملف المستحقات المتأخرة.

وأوضح المصدر أن الزمالك، عقب الانتهاء من تسوية المستحقات المالية المتأخرة، سيبدأ في التجهيز لصرف دفعة جديدة من مستحقات الموسم الحالي، في إطار خطة النادي للوفاء بالتزاماته تجاه لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك خلال فترة التوقف الدولي لمواجهة الأهلي في مباراة القمة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.