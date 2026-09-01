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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تصريح ناري من أحمد موسى على أزمة السد الإثيوبي.. وخطورة إهمال أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمةنرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

ما خطورة إهمال أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم؟.. د.محمد عوض تاج الدين يوضح

حذر  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من خطورة أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والإهمال في علاجها وعدم متابعتها لتأثيراتها الضارة على أعضاء الجسم.

تعليق مفيدة شيحة على صاحبة تريند عايزة أتجوز.. فيديو

استضافت الإعلامية مفيدة شيحة، الفتاة "أسماء صالح" فتاة بورسعيد صاحبة تريند عايزة أتجوز والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
الزراعة: «أفوة» نموذج للقرية المنتجة.. وهدفنا أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة نجحت في تحويل قرية "أفوه" بمركز الواسطى في محافظة بني سويف إلى نموذج لقرية إنتاجية متكاملة خلال أقل من عام، بهدف إحياء مفهوم القرية المصرية التي تكفي احتياجاتها وتحقق فائضاً للحضر المجاور.

عمرو يوسف عن الهضبة: موضوع كبير.. تاريخ.. مثقف جدا وقاري في جميع المجالات

تحدث الفنان عمرو يوسف عن الفنان عمرو دياب، كاشفًا جانبًا من شخصيته بعيدًا عن الصورة الفنية المعروفة عنه، وذلك خلال لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

أحمد موسى: أزمة المياه تفرض تحركًا حاسمًا.. ومصر لن تقبل التحكم في مواردها

أعاد الإعلامي أحمد موسى فتح ملف تداعيات سد النهضة الإثيوبي على الموارد المائية في المنطقة، مشددًا على أن قضية المياه بالنسبة لمصر ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين واستقرار الموارد، في ظل ما وصفه باستمرار فترات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار عن المستويات المعتادة.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، أن الفارق في نصيب الفرد من المياه بين مصر وإثيوبيا يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القاهرة في التعامل مع مواردها المائية، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن المصري يقدر بنحو 400 متر مكعب سنويًا، مقابل نحو 4000 متر مكعب للفرد في إثيوبيا.

الإعلامية لميس الحديدي: ننتظر قرار المركزي بشأن الفائدة وسط ترقب لتطورات الأحداث

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس يأتي في ظل انتظار تطورات الأحداث، خاصة مع عدم وضوح ما ستشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أسعار البترول بدأت في التراجع قليلًا، وهو ما يبعث قدرًا من الطمأنينة في السوق، لافتة إلى أن المهتمين بالاقتصاد يتابعون يوميًا سعر خام برنت.

عمرو أديب: لازم في مؤتمر الحكومة الخاص بالإنجازات حد يقولنا إيه اللي هيحصل في السنوات الجاية اقتصاديا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التغيير رغبة وقدرة والدولة المصرية قادرة على التغيير  ورأينا هذا الامر في القضاء على العشوائيات في مصر ".

الخارجية الفرنسية: ندين هجمات الحوثيين على السعودية ومستعدون للمساعدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنّ بلاده تدين بصورة شاملة وواضحة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة والمجاورة، مؤكدًا استعداد فرنسا للمساعدة في استتباب الأمن، واستكمال مهمة "سبيدس"وتمديد عملها في البحر الأحمر.

مفيدة شيحة الزراعة عمرو دياب سد النهضة الإثيوبي أحمد موسى

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