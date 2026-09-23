إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين لاشتراكهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 34150 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، وهي القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.