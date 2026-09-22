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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل نهاية العام.. شاهد| نيسان سكايلاين 2027 الجديدة

نيسان سكايلاين موديل 2027
نيسان سكايلاين موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن إصدارها الجديد نيسان سكايلاين موديل 2027، وتنتمي سكايلاين لفئة السيارات السيدان الرياضية ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وبعد طول انتظار أعلنت نيسان عن الجيل الرابع عشر V38 والجديد كلياً من أسطورتها نيسان سكايلاين Nissan Skyline.

نيسان سكايلاين موديل 2027

مدة إنتاج نيسان سكايلاين موديل 2027

استعانت نيسان بـ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات الرقمية المتقدمة لاختصار الدورة الزمنية لتطوير السيارة في 26 شهر فقط، وهو نصف الوقت الذي استغرقه الجيل السابق (V37) الذي أطلق لأول مرة في نهاية عام 2013 .

نيسان سكايلاين موديل 2027

وعلق الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوسا لشركة نيسان قائلاً: سيارة سكايلاين ليست فقط رمز للسرعة كسيارة رياضية، بل هي أول سيارة في نيسان تخضع لعملية تطوير سريعة ومبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي .

وتخطط نيسان لتعميم نظام التطوير الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي في أكثر من 90% من مشاريع سياراتها المستقبلية لتقليل زمن الإنتاج والتكلفة.

محرك نيسان سكايلاين موديل 2027

تستمد سيارة نيسان سكايلاين موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر توين تيربو، وستنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان سكايلاين موديل 2027

وجدير بالذكر ان منصة الجيل V38 ستكون الأساس الهندسي المعتمد للجيل الجديد والقادم من سيارة إنفينيتي Q50 الفاخرة موديل لعام 2028.

تاريخ سيارة نيسان سكايلاين

قصة نيسان سكايلاين بدأت في عام 1957 عندما أطلقت شركة برينس موتورز الجيل الأول تحت اسم "برينس سكايلاين"، قبل أن تنتقل ملكية الاسم بالكامل إلى شركة نيسان بعد اندماج الشركتين عام 1966.

نيسان سكايلاين موديل 2027

وفي عام 1957 طرح الجيل الأول بتصميم مستوحى من السيارات الأمريكية وبنسخ سيدان وستيشن واجن، وبعدها ظهرت أول نسخة رياضية أسطورية تحمل شارة GT-R (جيل هاكوسوكا C10) والتي حققت نجاحات كبيرة في سباقات السرعة.

وتم عودة شارة GT-R مع الأجيال الشهيرة R32، R33، وR34 التي تعمل بمحركات التيربو القوية ونظام الدفع الرباعي، لتصبح رمز عالمي للسيارات اليابانية، واستمرت سيارات سكايلاين كطرازات سيدان متوسطة، بينما استقلت الفئة الرياضية الخارقة تحت اسم نيسان جي تي-آر (GT-R) .

السيارات السيدان الرياضية نيسان سكايلاين نيسان سكايلاين موديل 2027 سكايلاين موديل 2027 محرك نيسان سكايلاين محرك نيسان سكايلاين موديل 2027 Nissan Skyline V38

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